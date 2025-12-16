India News Manch 2025: आईटीवी नेटवर्क के बैनर तले सजे ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ पर आयोजित वार्षिक पॉलिटिकल कॉन्क्लेव में शिरकत करने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) शाम को मिसेज यूनिवर्स शैरी सिंह (Mrs Universe 2025 Sherry Singh) भी पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने अपने संघर्ष और सपनों पर खुलकर अपने अनुभव को साझा किया। राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स खेलने वालीं शैरी सिंह ने ‘इंडिया न्यूज मंच’ पर कबूल किया कि मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वालीं युवती के लिए मिसेज यूनिवर्स 2025 का सफर कभी आसान नहीं रहा। उन्होंने बताया कि कैसे परिवार के सदस्यों को इस प्रतियोगिता के लिए समझाना पड़ा।

शुरुआती कष्ट भूल चुके

शैरी सिंह ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के दादरी की रहने वाली हैं। अच्छी शिक्षा-दीक्षा मिल सके, इसके लिए पैरेंट्स ने नोएडा के स्कूल में भर्ती करा दिया। शुरुआत बहुत दिक्कत आई। स्कूल पहुंचने के लिए शैरी सिंह को सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़ता था। उनका भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता था। शुरुआती कष्ट भूल चुके हैं, लेकिन अब सोचते हैं कि अगर ऐसे स्कूल में भर्ती नहीं हुए होते तो अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता।

रिश्तेदारों तक बात पहुंची तो एक तरह से विरोध हुआ

शैरी सिंह ने ‘इंडिया न्यूज मंच’ पर कबूल किया कि बचपन से ही इच्छा थी कि अपने देश के लिए कुछ करूं। वर्ष 2021 में इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मन बनाया। उन्होंने बताया कि वह गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। जब परिवार और रिश्तेदारों तक बात पहुंची तो एक तरह से विरोध हुआ। कुछ रिश्तेदारों ने तंज वाले अंदाज में कहा कि यही क्यों करना है। कुछ और कर लो। इसके बाद ससुराल और मायके पक्ष को किसी तरह राजी किया। इसमें काफी समय लगा। आखिरकार वर्ष 2023 में परिवार के सहयोग से प्रतियोगिता में भाग लेना तय हुआ। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी भी शुरू की।

पति सिकंदर सिंह का साथ मिला

शैरी सिंह के पति का नाम सिकंदर सिंह (Sikandar Singh) है। दोनों का एक बेटा भी है। शैरी सिंह का कहना है कि प्रतियोगिता के दौरान और उससे पहले उन्हें पति सिकंदर सिंह का साथ मिला। उनका कहना है कि वह और उनके पति दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पति-पत्नी को साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। शैरी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। उनका कहना है कि अपने पति के साथ मिलकर महिला सशक्तीकरण के लिए काम करती हैं। इसके साथ ही वह स्कूल खोलने पर भी विचार कर रही हैं, जो रूरल में होगा।

नरेन्द्र मोदी को बताया बेहतरीन नेता

वैश्विक नेताओं को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि नरेन्द्र मोदी बेहतरीन काम कर रहे हैं। यहां पर बता दें कि 120 देशों की सुंदरियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। यह प्रतियोगिता फिलीपींस के मनिला स्थित ओकाडा होटल रखा गया था। इससे पहले शैरी मिसेज इंडिया 2025 का खिताब जीत चुकी थीं, जिसके बाद ही उन्हें मिसेज यूनिवर्स के लिए चुना गया था।

