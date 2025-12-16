“सबूत कहां हैं?” SIR को लेकर चुनाव आयोग पर बरसे कांग्रेस नेता Abhishek Singhvi

Abhishek Singhvi: ITV नेटवर्क के प्रतिष्ठित मंच ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ का भव्य पॉलिटिकल कॉन्क्लेव शुरू हो चुका है। दिल्ली के जनपथ स्थित द इंपीरियल होटल में आयोजित इस कॉन्क्लेव में देशभर की दिग्गज राजनीतिक हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। यहां राजनीति, शासन व्यवस्था और देश के भविष्य से जुड़े अहम मुद्दों पर खुलकर मंथन किया जा रहा है।

‘इंडिया न्यूज़ मंच’ के नौवें संस्करण के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी से विशेष बातचीत की गई। इस बातचीत में उन्होंने SIR से जुड़े सवालों पर अपनी बेबाक राय रखी और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात कही।

अभिषेक मनु सिंघवी से SIR को लेकर किया गया सवाल 

बातचीत के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी से SIR को लेकर सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि इससे पहले 3 बार SIR हो चुका है लेकिन इस बार वोट चोरी को लेकर चर्चा इतनी तेज क्यों है? इस पर सिंघवी ने जवाब दिया कि पहले कभी भारत में ऐसा SIR नहीं हुआ है. कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही प्रदश से एक साथ साढ़े 4 हजार लोगों को सामूहिक रूप से करार कर दिया गया हो कि वे केवल गेस्ट लिस्ट में हैं.

‘चुनाव आयोग को अविश्वास खत्म करना होगा’

इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अविश्वास खत्म करना होगा. उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों द्वारा किया गया विश्वास को वो बचाएं. उन्होंने कहा कि 2003 से 2025 तक वोट करने वालों को अचानक से SIR से बाहर किया जा रहा है, जो गलत है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अमित शाह से बिहार चुनाव सबूत मांगा, जो अभी तक नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि SIR एक साइकोलॉजिकल वार है. अगर SIR करना है, तो पूरा समय देकर करना चाहिए. अगर सही नीयत से SIR किया जाए, तो कोई परेशानी नहीं है.

‘अभी तक नहीं मिला सबूत’

उन्होंने कहा कि उन्होंने अमित शाह से बिहार चुनाव सबूत मांगा, जो अभी तक नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि दावा किया गया था कि सैकड़ों अवैध अप्रवासी लोग देश में घुस आए हैं. लेकिन बिहार चुनाव में अवैध अप्रवासी वोटर्स नहीं मिले.

