India News Manch 2025: राजनीति छोड़ टीवी की ओर क्यों लौटीं Smriti Irani? पूर्व शिक्षा मंत्री ने खुद बताया बड़ा कारण

India News Manch 2025: ITV नेटवर्क के बैनर तले, मशहूर इंडिया न्यूज़ मंच अभी चल रहा है। यह सालाना पॉलिटिकल कॉन्क्लेव दो दिनों, 16 और 17 दिसंबर, 2025 को हो रहा है, और इसमें देश भर से कई जाने-माने पॉलिटिकल लोग शामिल हुए हैं।

इस इवेंट में, एक्ट्रेस और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों को संबोधित किया और कई ज़रूरी मुद्दों पर अपने विचार शेयर किए। यहां देखें कि उन्होंने क्या कहा।

ब्रेक लेने को लेकर स्मृति ईरानी ने क्या कहा?

पॉलिटिक्स को छोड़ टीवी में जाने और ब्रेक ना लेने को लेकर स्मृति ईरानी कि लोगों के लिए मौके मिलना बहुत मुश्किल होता है. यह बहुत मुश्किल होता है जब आप, एक इंसान के तौर पर, मौकों को नज़रअंदाज़ करते हैं और कहते हैं कि आप आराम करना चाहते हैं।मेरा मानना ​​है कि मेरे जैसे किसी इंसान का प्रोफेशनल सफ़र 30 साल से ज़्यादा का रहा है, जिसमें से 25 साल पब्लिक ऑफिस और मीडिया जैसे पब्लिक फील्ड में रहे हैं।

मेरे जैसा कोई इंसान तभी आराम करेगा जब मैं मर जाएगा. मैं एक मौके से दूसरे मौके पर जाऊंगी क्योंकि दो फील्ड में मौके मिलना बहुत मुश्किल होता है।मैं एक मौके से दूसरे मौके पर इसलिए भी जाऊंगी क्योंकि मैंने दोनों फील्ड में सफलता पाई है, जो फिर से एक अजीब बात है. लोग एक फील्ड में बहुत कम सफल होते हैं. जब आपको कोई मौका मिलता है और जब आप उसे हासिल करते हैं, तो वहीं आप अपनी कला या अपने हुनर ​​को निखार सकते हैं।

तभी आप खुद को और सीखने के लिए तैयार करते हैं।इसलिए मैं दोनों फील्ड में और अनुभव करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी. मैं या तो अपनी क्रिएटिव पर्सनैलिटी से सेवा करूंगी या अपनी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि मुझे लगातार मौके मिलते रहते हैं।

वर्क लाइफ बैलेंस पर क्या बोलीं स्मृति ईरानी?

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने ‘इंडिया न्यूज़ मंच 2025’ पर वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जिन पर जुनून सवार होता है, लक्ष्य का वो बैलेंस नहीं तलाशते हैं. संतुलन खोजने वाला लक्ष्य से दूर ही रह जाता है। मैंने अपना जीवन छंदों के लिए नहीं पूर्ति के लिए जिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति कभी नहीं छोड़ी. मेरी राजनीतिक यात्रा संगठन से नहीं संसद से शुरू की।

नितिन नबीन को लेकर स्मृति ईरानी ने क्या कहा?

बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन की नियुक्ति संघर्ष का नतीजा है.उनको मिली जिम्मेदारी एक संदेश है. काम करने वालों को पार्टी में बड़ा मौका मिलेगा।

देश में विपक्ष जैसा कुछ बचा ही नहीं है- स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस अपना घर कैसे ठीक करेगी ये वो जाने, ये मेरा काम नहीं है. कांग्रेस ऐसी पार्टी जो हारने पर खुश होती है। देश में विपक्ष जैसा कुछ बचा ही नहीं है. विपक्ष के पास कोई विचार, मुद्दा नहीं है।

बिहार हार के बाद भी कांग्रेस समझी नहीं- स्मृति ईरानी

इंडिया न्यूज़ के मंच पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने SIR का मुद्दा बिहार में उठाया और बुरी तरह हार का सामने करना पड़ा. हार के बाद भी कांग्रेस समझी नहीं, फिर SIR का मुद्दा उठा रही है।

