India News Manch 2025: पुरानी सरकार ने दिल्ली की हवा दूषित की- पंकज सिंह

By
Mohit Saini
-
0
31
India News Manch 2025: पुरानी सरकार ने दिल्ली की हवा दूषित की- पंकज सिंह
India News Manch 2025: पुरानी सरकार ने दिल्ली की हवा दूषित की- पंकज सिंह

India News Manch 2025: आईटीवी नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ पर पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पुरानी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने के लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। पंकज सिंह ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार शॉर्टकट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म समाधान पर काम कर रही है और आने वाले समय में दिल्ली की हवा में सुधार जरूर दिखेगा।

इसी दिशा में लगातार प्रयास

उन्होंने कहा कि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या का समाधान स्थायी नीतियों और ठोस कार्ययोजनाओं से ही संभव है, और सरकार इसी दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

‘अच्छी शिक्षा हर भारतीय का अधिकार’—संदीप पाठक

इसी मंच पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव संदीप पाठक ने शिक्षा और स्वच्छता के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर भारतीय का अधिकार है, क्योंकि देश का भविष्य मजबूत शिक्षा व्यवस्था पर ही टिका है। संदीप पाठक ने यह भी कहा कि अच्छे लोग हर राजनीतिक दल में होते हैं, लेकिन नीतियों और नीयत से ही असली फर्क पड़ता है।

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी

दिल्ली की हवा को लेकर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि राजधानी की हवा जहरीली हो चुकी है, ऐसे में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने ज़ोर दिया कि स्वच्छता, शिक्षा और पर्यावरण—तीनों मिलकर ही एक बेहतर और स्वस्थ समाज की नींव रखते हैं। कुल मिलाकर, इंडिया न्यूज़ मंच पर दिल्ली की हवा, शिक्षा और भविष्य को लेकर सियासी बहस के साथ-साथ समाधान पर भी ज़ोर देखने को मिला।

Also Read:  “सबूत कहां हैं?” SIR को लेकर चुनाव आयोग पर बरसे कांग्रेस नेता Abhishek Singhvi

 