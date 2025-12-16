India News Manch 2025: चुनाव आयोग से खिलवाड़ बंद हो, SIR को लकर केंद्र सरकार पर बरसे सचिन पायलट

India News Manch 2025: ITV नेटवर्क के बैनर तले आयोजित, मशहूर इंडिया न्यूज़ मंच में कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं, जिससे इस इवेंट की शान और बढ़ गई है। यह सालाना पॉलिटिकल कॉन्क्लेव, जो मंगलवार सुबह (16 दिसंबर, 2025) से जनपथ, कनॉट प्लेस के द इंपीरियल होटल में चल रहा है, उसमें कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री सचिन पायलट भी शामिल हुए।

अपने भाषण के दौरान, सचिन पायलट ने अभिषेक मनु सिंघवी की बातों को दोहराते हुए, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर सवाल उठाए और इसके लागू होने पर चिंता जताई। सचिन पायलट ने कहा कि डॉक्यूमेंट सामने आने के बाद सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। विपक्षी दल होने के नाते पर हम तो सवाल उठाएंगे ही।

SIR के ख़िलाफ़ कांग्रेस की सफल रैली

उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि EC को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि ECI ने तो चुनाव की प्रक्रिया भी बदल दी। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आनी चाहिए। उन्होंने इंडिया न्यूज के मंच पर अपनी बात रखते हुए कहा कि दिल्ली में SIR के ख़िलाफ़ कांग्रेस की सफल रैली हुई. उन्होंने साफतौर पर एक तरह से कांग्रेस का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग से खिलवाड़ बंद होना चाहिए।

बुधवार को चलेगा वार्षिक पॉलिटिकल कॉन्क्लेव

गौरतलब है कि इंडिया न्यूज के मंच पर वार्षिक पॉलिटिकल कॉन्क्लेव के तहत 2 दिवसीय (16 और 17 दिसंबर, 2025) का आयोजन हो रहा है। ‘इंडिया न्यूज मंच‘ का नौवां संस्करण है. यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ एक प्रमुख राजनीतिक मंच है. इसमें एक्सपर्ट बातचीत और लीडरशिप के नज़रिए से दर्शकों को राष्ट्रीय राजनीति, शासन और भविष्य की प्राथमिकताओं के बारे में अहम जानकारी देना है।

सिर्फ कोसती है, BJP नहीं बतानी अपना काम

सचिन पायलट ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। केरल से कश्मीर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जबकि I.N.D.I.A. गठबंधन एक मज़बूत विकल्प है. उन्होंने BJP सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी लाई और फिर क्या हुआ?

बीजेपी केवल कोसने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि नेहरू, राजीव गांधी को बस कोसते रहते हैं, अपना काम नहीं बताते हैं. यहां पर बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हो चुकी है।

