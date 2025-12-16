India News Manch 2025: आईटीवी नेटवर्क के बैनर तले सजे ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ पर दिग्गज हस्तियां अपनी की उपस्थिति दर्ज करा रही है और विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख रही हैं। मंगलवार 16 दिसम्बर 2025 को कनॉट प्लेस स्थित जनपथ के होटल इंपीरियल में ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ पर सुबह से जारी वार्षिक पॉलिटिकल कॉन्क्लेव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री सचिन पायलट ने भी शिरकत की।

उन्होंने भी अपने संबोधन में अभिषेक मनु सिंघवी की तरह ही उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) पर सवाल उठाए। सचिन पायलट ने कहा कि डॉक्यूमेंट सामने आने के बाद सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। विपक्षी दल होने के नाते पर हम तो सवाल उठाएंगे ही।

SIR के ख़िलाफ़ दिल्ली में हुई कांग्रेस की सफल रैली

उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि EC को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए. सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि ECI ने तो चुनाव की प्रक्रिया भी बदल दी। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आनी चाहिए. उन्होंने इंडिया न्यूज के मंच पर अपनी बात रखते हुए कहा कि दिल्ली में SIR के खिलाफ कांग्रेस की सफल रैली हुई। उन्होंने साफ तौर पर एक तरह से कांग्रेस का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग से खिलवाड़ बंद होना चाहिए।

बुधवार को चलेगा वार्षिक पॉलिटिकल कॉन्क्लेव

गौरतलब है कि इंडिया न्यूज के मंच पर वार्षिक पॉलिटिकल कॉन्क्लेव के तहत 2 दिवसीय (16 और 17 दिसंबर, 2025) का आयोजन हो रहा है। ‘इंडिया न्यूज मंच‘ का नौवां संस्करण है. यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ एक प्रमुख राजनीतिक मंच है। इसमें एक्सपर्ट बातचीत और लीडरशिप के नज़रिए से दर्शकों को राष्ट्रीय राजनीति, शासन और भविष्य की प्राथमिकताओं के बारे में अहम जानकारी देना है।

सिर्फ कोसती है, BJP नहीं बतानी अपना काम

सचिन पायलट ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। केरल से कश्मीर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जबकि I.N.D.I.A. गठबंधन एक मजबूत विकल्प है। उन्होंने BJP सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी लाई और फिर क्या हुआ? बीजेपी केवल कोसने की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि नेहरू, राजीव गांधी को बस कोसते रहते हैं, अपना काम नहीं बताते हैं। यहां पर बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हो चुकी है।

