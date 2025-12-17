India News Manch 2025: खेलो इंडिया से मजबूत हो रही देश की खेल संस्कृति: मनसुख मंडाविया

India News Manch 2025: आईटीवी नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़ मंच 2025’ के बैनर तले मंगलवार को शुरू हुआ सालाना कॉन्क्लेव आज दूसरे दिन भी जारी रहा। लोगों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने नरेंद्र मोदी सरकार की ‘खेलो इंडिया’ पहल की तारीफ़ की

और देश भर में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने और युवा टैलेंट को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका पर ज़ोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में खेल संस्कृति को मजबूत करना और खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया।

सामाजिक एकीकरण और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना

इसके जरिये युवा प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण और उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। विजन डॉक्यूमेंट के लिए खेलो इंडिया को लाया गया। शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ टीम भावना और नेतृत्व कौशल विकसित करना भी इसका लक्ष्य है। इसके साथ ही खेलों के माध्यम से सामाजिक एकीकरण और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल रहा देश

वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। नए भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में कभी भी मैन पावर और ब्रेन पावर की कमी नहीं थी। इस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है।