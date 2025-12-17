India News Manch 2025 : ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- नॉर्थ ईस्ट बदला, कांग्रेस को आईना दिखाया

India News Manch 2025 : ITV नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ कॉन्क्लेव में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और भारत के नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के विकास पर खास बातें शेयर कीं।

लोगों को संबोधित करते हुए, सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले किसी भी प्रधानमंत्री के मुकाबले नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादा बार दौरा किया है, जो इस इलाके के प्रति सरकार के फोकस्ड नज़रिए को दिखाता है। उन्होंने बताया कि नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, रेलवे कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ाई गई है, और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

केंद्र के कमिटमेंट पर ज़ोर देते हुए, सिंधिया ने कहा कि सरकार नॉर्थ ईस्ट के पूरे विकास के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी, विकास के मौके और देश के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ाव पक्का हो सके।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर कहा कि यह राजनीति में सही नहीं है। इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल की वजह से ही कांग्रेस का यह हाल हुआ है। उन्हें बार-बार हार मिली है, लेकिन वे सुधर नहीं रहे हैं।

संचार साथी ऐप पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया?

‘इंडिया न्यूज़ मंच’ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस टूल से सकारात्मक काम होंगे. उन्होंने कहा कि इस ऐप को आप अपने मोबाइल से हटा भी सकते हैं. रख भी सकते हैं।यह सब लोगों पर निर्भर करता है।लेकिन, इसे लेकर विवाद खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि विरोध के बाद इसे 25000 लोगों ने डाउनलोड किया।

