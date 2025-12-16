India News Manch 2025: छोटे मुद्दों पर झूठा नैरेटिव...केंद्रीय मंत्री Gajendra Shekhawat का विपक्ष पर हमला

India News Manch 2025: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दो दिन के इंडिया न्यूज़ मंच 2025 कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने देश में हो रहे तेज़ी से बदलाव के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की।

इवेंट में बोलते हुए, शेखावत ने कहा कि भारत तेज़ी से बदलाव देख रहा है जो सभी को साफ़ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों से सरकार पर लोगों का भरोसा मज़बूत हुआ है। उनके मुताबिक, जैसे-जैसे लोगों का शासन पर भरोसा बढ़ा है, देश की संस्कृति के लिए सम्मान भी बढ़ा है।

सांस्कृतिक गर्व के महत्व पर ज़ोर देते हुए, शेखावत ने कहा, “अगर हम अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे, तो दुनिया भी इसका सम्मान करेगी।” उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से क्लियर रोडमैप था. हमें अपने विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होना है।

हम अपनी जड़ों के साथ जुड़ते हुए आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में सांस्कृतिक पुनरुद्धार हुआ है. ये सिर्फ एक संकेत नहीं है बल्कि राम का मतलब सनातन है. उन्होंने कहा कि जब हम अपनी संस्कृति का सम्मान हम करेंगे तो दुनिया भी करेगी।

सरकार पूरी तरह से धर्म के ऊपर फोकस

उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार बना रहे हैं जिसमें राम राज्य भी जुड़ा रहे और लोगों का सर्वांगीण विकास भी होता रहे. इसकी परिधि में ही सरकार काम कर रही है। हालांकि सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से धर्म के ऊपर फोकस करती है, जो गलत है. जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं और सोच रखते हैं, मुझे उनकी मानसिकता पर तरस आता है. हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो ट्रोल करने लगते हैं. भगवान राम के बाण से समुद्र सुखाने की बात करो, तो ट्रोल होगा.

‘विदेशी ताकत भारत के पुनर्जागरण से परेशान’

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विदेशी ताकतें भारत के पुनर्जागरण से परेशान हैं. वे भारत के विकास को रोकने के लिए लगतार कोशिश कर रही हैं. वहीं उन्होंने देश में आतंकी हमलों पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया में हमले होते तो सियासत नहीं होती है. हमारे देश में किसी भी हमले को लेकर सियासत शुरू कर दी जाती है. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार के बारे में कोई फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है, तो इसको तोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है.