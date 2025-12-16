India News Manch 2025: आईटीवी नेटवर्क के बैनर तले सजे ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ पर आयोजित वार्षिक पॉलिटिकल कॉन्क्लेव में शिरकत करने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) शाम को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari) भी पहुंचे। देश की जानी-मानी राजनीतिक हस्तियां इस मंच पर शिरकत कर रही हैं, 2 दिन के दौरान देश के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मंत्री नितिन गडकरी ने देश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखीं।

अब किसान लाखों रुपये तक कमा सकते

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, एक क्रांतिकारी योजना से भारत का प्रदूषण भविष्य बदल सकता है। इसके तहत अब हर साल जलने वाली पराली से सड़क बनाने की योजना है। इससे अब किसान लाखों रुपये तक कमा सकते हैं। नितिन गडकरी पहले ही बता चुके हैं कि किसान अब ‘अन्नदाता’ और ‘ऊर्जादाता’ के साथ ही ‘बिटुमेनदाता’ भी बनेंगे। उन्होंने बताया कि देश में बायो वेस्ट से CNG बनाने के 400 प्रोजेक्ट प्रोसेस में हैं. इनमें 40 पूरे हो चुके हैं, जिनमें पराली से CNG बनाई जा रही है। कुल मिलाकर किसानों का फायदा ही फायदा होने वाला है।

‘ड्राइव टूरिज्म’ और ‘रोड ट्रिप’ को बढ़ावा मिलेगा

नितिन गड़करी के मुताबिक, अच्छी सड़कें निश्चित तौर पर पर्यटन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। अच्छी सड़कों से पर्यटकों के लिए स्थलों तक पहुंचना आसान बन जाएगा। आवागमन बेहतर होने से यात्रा का समय बचता है। उन्होंने आगे कहा कि अच्छी सड़कों से ना केवल यात्रा का अनुभव बेहतर होता है, बल्कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। इससे ‘ड्राइव टूरिज्म’ और ‘रोड ट्रिप’ को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में पार्किंग पर ध्यान देना पड़ेगा।

हवाई जहाज जैसी बस जल्द आएगी

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वह भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक, हवाई जहाज जैसी बस जल्द आएगी। सरकार अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना पर काम कर रही है। इन बसों में पैसेंजर्स को कॉफी, चाय, फ्रूट्स और कोल्ड ड्रिंक्स की सुविधा रहेगी। कुल मिलाकर बसों में हवाई जहाज जैसी सुविधा मिलेगी।

