India News Manch 2025 : दूसरे दिन भी शुरू हुआ बड़ा सियासी मंथन

India News Manch 2025 : ITV नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़ मंच 2025, के बैनर तले मंगलवार से चल रहे वार्षिक कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है। वहीं आज का कार्यक्रम शुरू को चूका है। जिसमें भारत के पॉलिटिकल माहौल की कुछ सबसे असरदार आवाज़ें एक साथ आ रही हैं। इस इवेंट ने देश भर का ध्यान खींचा है।

16 दिसंबर को, कई बड़े नेताओं ने स्टेज पर शिरकत की, जिनमें अखिलेश यादव, स्मृति ईरानी, ​​गजेंद्र सिंह शेखावत, अभिषेक सिंघवी और सचिन पायलट जैसे कई और लोग शामिल थे। उनके शामिल होने से पॉलिटिकल और गवर्नेंस से जुड़े खास मुद्दों पर गहरी बहस और गहरी बातचीत हुई। यह जोश आज, 17 दिसंबर को भी जारी है, क्योंकि और भी जाने-माने पॉलिटिकल लोगों के डिस्कशन में हिस्सा लेने की उम्मीद है।

इंडिया न्यूज़ मंच का 9वां एडिशन नई दिल्ली में हुआ

‘इंडिया न्यूज़ मंच’ का 9वां एडिशन नई दिल्ली के जनपथ के मशहूर द इंपीरियल होटल में होस्ट किया जा रहा है। इस साल के कॉन्क्लेव में 20 ध्यान से चुने गए सेशन हैं, जो ज़रूरी राष्ट्रीय मुद्दों, पॉलिसी बनाने, गवर्नेंस की चुनौतियों और देश के भविष्य के पॉलिटिकल रोडमैप पर फोकस करेंगे।

यह इवेंट भारत के सबसे सम्मानित पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में से एक बन गया है, जो अलग-अलग पार्टियों के नेताओं, पॉलिसी बनाने वालों और राय बनाने वालों के बीच मतलब की बातचीत को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद

इस हाई-प्रोफाइल पॉलिटिकल कॉन्क्लेव में ये लोग शामिल होंगे:

9 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

17 संसद सदस्य

3 मुख्यमंत्री

ये नेता गहराई से चर्चा करेंगे, जिसका मकसद न केवल ज़रूरी राष्ट्रीय चिंताओं को दूर करना होगा, बल्कि प्रैक्टिकल समाधान भी तलाशना होगा। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण से लेकर गवर्नेंस सुधारों और चुनावी डायनामिक्स तक, इन सेशन में विचारों का पूरा आदान-प्रदान होने का वादा किया गया है।

बातचीत और समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म

स्पीकरों की एक मज़बूत लाइनअप और एक तय एजेंडा के साथ, इंडिया न्यूज़ मंच 2025 एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनी पहचान मज़बूत कर रहा है जहाँ पॉलिसी और नज़रिए का मेल होता है। यह कॉन्क्लेव राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर, देश पर सीधे असर डालने वाले मुद्दों पर कंस्ट्रक्टिव बहस, अकाउंटेबिलिटी और सॉल्यूशन-ओरिएंटेड चर्चा को बढ़ावा देने की कोशिश करता है।

