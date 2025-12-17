India News Manch 2025 : बंगाल सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अहम- बिप्लब कुमार देब

By
Mohit Saini
-
0
51
India News Manch 2025 : बंगाल सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अहम- बिप्लब कुमार देब
India News Manch 2025 : बंगाल सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अहम- बिप्लब कुमार देब

India News Manch 2025 : आईटीवी नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ में बोलते हुए, BJP नेता बिप्लब कुमार देब ने आने वाले चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल तेज़ी से असुरक्षित होता जा रहा है और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की स्थिरता के लिए खतरा हैं। देब के अनुसार, बंगाल आज एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जिससे BJP के लिए निर्णायक कदम उठाना ज़रूरी हो गया है।

राज्य में कानून, व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने की ज़रूरत

देब ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पश्चिम बंगाल का महत्व पार्टी की राजनीति से कहीं ज़्यादा है, और कहा कि यह राज्य पूरे देश के लिए स्ट्रेटेजिक और राष्ट्रीय महत्व रखता है। उन्होंने कहा, “बंगाल सिर्फ़ BJP के लिए ही ज़रूरी नहीं है, यह भारत के लिए भी बहुत अहम है,” उन्होंने राज्य में कानून, व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

“बंगाल को फिर से मज़बूत बनाना होगा”

कॉन्क्लेव में दर्शकों को संबोधित करते हुए, देब ने तृणमूल कांग्रेस लीडरशिप पर “माँ, माटी, मानुष” के आदर्शों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, और दावा किया कि मौजूदा सरकार में इस नारे का कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने बंगाल को फिर से बनाने और मज़बूत करने की ज़रूरत दोहराई और कहा कि राज्य का भविष्य सीधे देश की तरक्की से जुड़ा है।

अपनी बात खत्म करते हुए, बिप्लब कुमार देब ने ज़ोर देकर कहा कि बंगाल को फिर से ज़िंदा करना सिर्फ़ पार्टी का एजेंडा नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है, और राज्य को विकास और सुरक्षा के रास्ते पर वापस लाने के लिए खास कोशिशों की ज़रूरत है।

Also Read:  “सबूत कहां हैं?” SIR को लेकर चुनाव आयोग पर बरसे कांग्रेस नेता Abhishek Singhvi

 