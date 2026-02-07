India News Conclave: आज समाज को 20 साल पूरे, कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री बोले कांग्रेस लोगों को बरगला रही

भाजपा सरकार ने निष्पक्ष ट्रैक से लोगों को नौकरी और सरकारी योजनाओं का फायदा दिया

India News Conclave Updates, डॉ रविंद्र मलिक, (आज समाज),), चंडीगढ़: उत्तर भारत के प्रतिष्ठित अखबारों में शुमार आज समाज न्यूजपेपर के 20 साल पूरा होने पर शनिवार को चंडीगढ़ में आयोजित कॉन्क्लेव में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई राजनीतिक दिग्गजों, कलाकारों और अन्य क्षेत्रों के दिग्गजों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर आज समाज अखबार को बधाई देते हुए कहा कि प्रिंट मीडिया अखबार निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है और अखबार ने लगातार निष्पक्षता से समाज के मुद्दों को उठाया।

सीएम सैनी ने आगे कॉन्क्लेव में अपनी बात रखते हुए कहा कि अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष की बातें भी सुनी जाए, लेकिन कई बार विपक्ष बिना सिर पैर की बात करता है और इसका तथ्य ही नहीं होता जो कि जरूरी है। विपक्ष जो उचित बात करता है हम उसको ग्रहण भी करते हैं, सुनते भी हैं और उसको लेकर उचित कदम भी उठाते हैं, लेकिन बिना तथ्य की बात का कोई मतलब नहीं है।

विपक्ष के आरोप निराधार, वोट चोरी के आरोप भी झूठे

विपक्ष के आरोप रहे कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार पीएम बने तो देश के संविधान को खतरा हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है। इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। थोड़े दिन पहले विपक्ष ने भाजपा पर वोट चोरी के बुनियाद आरोप लगाए। विपक्ष हमेशा झूठ बोलने का काम करता है। पिछली बार विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसका भी कोई औचित्य नहीं था। विधानसभा में विपक्ष अक्सर सरकार पर फर्जी और निराधार आरोप लगाता है, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब सुनने की बारी आती है तो विपक्षी सदस्य सदन छोड़कर बाहर चले जाते हैं।

बोले कांग्रेस में निरंतर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया

मुख्यमंत्री सैनी ने इस सवाल पर कि उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया उसमें बीजेपी को पूरी तरह से पहली बार खुलकर मैंडेट मिला है, कहा, विपक्ष लगातार करप्शन का हिमायती रहा है और लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। चुनाव से पहले जनता को भी लग रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता नहीं रहेगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस ने लगातार ये नेरेटिव स्थापित करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी की सरकार आ रही है लेकिन सारे दावे हवा हवाई हो गए।

चुनाव से पहले ही कांग्रेस के कई प्रत्याशी ये कहते नजर आए कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई तो पहले वह पैसे से अपना घर भरेंगे फिर बाकी का नंबर आएगा। सबसे बड़ी बात यह रही कि राहुल गांधी ने भी चुनाव की कैंपेन इस जगह से शुरू की जहां से प्रत्याशी ने बयान दिया था।

2027 में भाजपा चौथी बार सरकार बनाने जा रही

चुनाव से पहले हरियाणा में पार्टी के खिलाफ माहौल और एंटी इनकंबेंसी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि इस तरह का कोई फैक्टर हरियाणा में है। उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता तो तीसरी दफा प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनती। कांग्रेस ने उच्च स्तर पर दुष्प्रचार किया कि उनकी पार्टी की सरकार बन रही है लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस की उम्मीद के विपरीत आम जनता ने कांग्रेस के दुष्प्रचार को तोड़ने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ लगातार चौथी बार सरकार बनाने जा रही है।

53 संकल्प पूरे किए, बाकी पर काम हो रहा

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने से पहले 2024 से पूर्व चुनावी घोषणा पत्र में हमने 217 संकल्प लिए। उन्होंने कहा, इनमें से हमने 53 संकल्प को पूरा किया और बाकी पर काम जारी है। सीएम ने कहा, आप हमारे 2014 और 2019 के चुनावी घोषणा पत्र देखिए, हमने अपने सारे वायदे पूरे किए हैं जबकि कांग्रेस अपने संकल्प पत्र के वायदे पूरे नहीं कर पाई। किडनी मरीजों को हर माह डायलिसिज करवाना पड़ता है लेकिन भाजपा सरकार ने डायलिसिस को पूरी तरह से उनके लिए निशुल्क कर दिया। एक डायलिसिस पर सामान्य तौर पर ढाई से तीन हजार रुपए का खर्च आता है जिसको पूरी तरह निशुल्क करने के बाद मरीजों से आर्थिक बोझ हट गया है।

एक साल में 34 हजार युवाओं को नौकरी दी

आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2 लाख नौकरी देने का वायदा किया था तो कहीं वोट के बदले नौकरी देने की बात कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के दौरान की गई। इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को एहसास हो गया कि कांग्रेस दोबारा से सिस्टम में भ्रष्टाचार लेगी। चुनाव आयोग के आपत्ति के चलते हमने नौकरियों का रिजल्ट नहीं निकला लेकिन जैसे ही चुनावी रिजल्ट आया तो चुनाव से पहले किए गए वायदे के अनुसार पहली कलम से युवाओं को नौकरी दी थी और उसके बाद ही शपथ ग्रहण की थी।

इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल और सशक्त करने के लिए लड़ो लक्ष्मी योजना की घोषणा की थी जिसको 1 साल के अंदर ही हमने लागू कर दिया और अब बहनों बेटियों को घर बैठे हर महीने घोषणा में जो राशि की बात गई थी, वो राशि सीधे खातों में सरकार द्वारा डिपोजिट की गई। ।इसके अलावा हमने एक और कदम उठाया कि जिन लोगों को 20 साल से एक जगह रहते हुए हो गए हैं तो उनको मालिकाना हक देने का हमने काम किया और संकल्प पत्र हमें हमने इसकी घोषणा भी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल में हमने 34000 युवाओं को नौकरी दी है और 8000 पोस्ट भी जल्दी भरी जाएगी और निरंतर जॉब को लेकर आवेदन मांगी जा रही हैं।

ये भी पढ़ें : India News Conclave: आप नेता अनुराग ढांडा बोले, हरियाणा में आपस में मिली हैं कांग्रेस-बीजेपी