India News Conclave: समाज के साथ-साथ संगीत की दुनिया में भी हो रहा बड़ा बदलाव : मासूम शर्मा

By
Vir Singh
-
0
55
India News Conclave
India News Conclave,(आज समाज), चंडीगढ़: आईटीवी नेटवर्क द्वारा संचालित हिंदी दैनिक समाचार पत्र ‘आज समाज’ के दो दशक पूरे हो गए हैं और अखबार की 20वीं वर्षगांठ पर शनिवार को चंडीगढ़ स्थित होटल ताज में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजनीति व खेल सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे।

आज समाज परिवार को दीबधाई एवं शुभकामनाएं 

प्रसिद्ध हरियाणवी गायक मासूम शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने 20 वर्ष के शानदार सफर के लिए आज समाज के पूरे परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने हरियाणवी संगीत में आए बदलावों व उसकी बढ़ती लोकप्रियता पर इस अवसर पर खुलकर अपनी बात रखी। मासूम शर्मा ने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में समाज के साथ-साथ संगीत की दुनिया में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिस तरह डिजिटल क्रांति आई है, उसी तरह म्यूजिक में भी परिवर्तन हुआ है।

पहले ऐसे गीत होते थे जिनमें शुद्ध गायकी होती थी, फिर मटका-बेंजू का दौर आया, उसके बाद रागनी प्रतियोगिताओं ने पहचान बनाई और आज के समय में रॉक म्यूजिक का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणवी म्यूजिक ने बहुत तेजी से तरक्की की है। आज हरियाणवी गाने न केवल शादियों में बजते हैं, बल्कि विदेशों में भी लोगों द्वारा मनोरंजन के लिए कलाकारों को बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि संगीत एंटरटेनमेंट का माध्यम है और जैसे लोग होते हैं, उन्हें वैसे ही गाने पसंद आते हैं।

मासूम शर्मा ने हरियाणा के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कई ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, इसी कारण हरियाणा के लिए वीर रस और जोशीले गीत बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उनके 19 गाने बैन हो चुके हैं, लेकिन समाज के लिए सकारात्मक और अवेयरनेस से जुड़े गीत भी बनाए जाते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि गायकों और कलाकारों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि स्थानीय कला और संस्कृति को और मजबूती मिले। अपने निजी जीवन पर बोलते हुए मासूम शर्मा ने कहा कि उनके परिवार ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और वे ईश्वर में पूरी आस्था रखते हैं।

बॉलीवुड को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी वहां जाने की कोई विशेष इच्छा नहीं है। जहां उनकी विचारधारा मिलेगी, वहीं वे काम करना पसंद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी उन्हें रागनी गाना बेहद पसंद है।

