India News Conclave: सासंद कार्तिकेय शर्मा ने किया मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद

Aaj Samaj 20th Anniversary, (आज समाज), चंडीगढ़: चंडीगढ़ के होटल ताज में ‘आज समाज’ की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में संसद परिसर में केंद्रीय राज्यमंत्री और भाजपा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को ‘गद्दार’ कहे जाने पर भी निशाना साधा।

हरियाणा से शुरू किया मीडिया का सफर : कार्तिकेय शर्मा

आईटीवी के फाउंडर सासंद कार्तिकेय शर्मा ने ‘आज समाज’ के मंच पर आने के लिए सीएम सैनी का धन्यवाद किया और उन्हें सम्मानित किया। सांसद ने कहा, हमने 20 साल पहले हरियाणा से मीडिया का सफर शुरू किया था और आईटीवी सहित अन्य चैनलों के जरिये आज देशभर में हमारा नेटवर्क बेहतर काम रहा है। हम हमेशा लोगों की समस्या को उठाते हैं और उनका समाधान करवाते हैं।

मार्च में होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम : कार्तिकेय

कार्तिकेय शर्मा ने कहा, जिस तरह मुख्यमंत्री सैनी हरियाणा में की जनता की सेवा कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसी तरह आगे भी करते रहेंगे और जनता का प्यार उन्हें मिलता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले महीने मार्च में आईटीवी नेटवर्क दिल्ली में भारत मंडपम में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है और इसमें दुनिया भर की लगभग 70 हस्तियां भाग लेंगी।

