India News Conclave: हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए हर वर्ग को देनी होगी पार्टिसिपेशन : कुलदीप शर्मा

आज समाज अखबार की 20वीं वर्षगांठ पर चंडीगढ़ में होटल ताज में हुआ कॉन्क्लेव

पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने की शिरकत, पंजाब में भाजपा का कोई जन आधार नहीं

On India News Manch, चंडीगढ़: आईटीवी नेटवर्क द्वारा संचालित हिंदी दैनिक समाचार पत्र ‘आज समाज’ के दो दशक पूरे हो गए हैं और अखबार की 20वीं वर्षगांठ पर शनिवार को हरियाणा-पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ स्थित होटल ताज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से राजनीतिक व खेल सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया। पूर्व विधानसभा स्पीकर और सीनियर कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे।

बजट में महज आंकड़ों की जादूगरी दिखाई गई

कुलदीप शर्मा ने कहा, बजट आंकड़ा का खेल रहता है और भाजपा ने भी आंकड़ों का खेल किया है। भाजपा का जो कहना है कि 2047 तक हम विकसित भारत देखना चाहते हैं लेकिन बजट में महज आंकड़ों की जादूगरी दिखाई गई है। वर्तमान बजट के द्वारा विकसित भारत का टारगेट पूरा होना संभव नहीं है। आंकड़ों का खेल और शब्दों की जादूगरी से लोगों को बरगलाया जा रहा है। बजट द्वारा महज टैक्स लगाया जा रहा है और लोगों को राहत नहीं दी जा रही।

बजट पर विपक्ष को भी अपनी राय रखनी चाहिए

कुलदीप शर्मा ने कहा, मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने बजट पर सामान्य वर्ग से भी चर्चा की है। उन्होंने कहा, मैं अपनी पार्टी से सहमत नहीं हूं क्योंकि जब मुख्यमंत्री बजट को लेकर आपके सुझाव मांग रहे हैं तो आपको वहां जाना चाहिए और विपक्ष को अपनी तरफ से बात रखनी चाहिए। जहां आलोचना की संभावना हो वह भी करनी चाहिए। 1952 के बाद अगर देखें तो डिबेट का स्टैंडर्ड डाउन हुआ है।

नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं जो कि उचित नहीं है। आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है और राजनीति का स्टैंडर्ड निरंतर नीचे जा रहा है। जब सदन चल ही नहीं रहा और विपक्ष लगातार वॉकआउट कर रहा है तो सरकार तक सुझाव कैसे पहुंचेंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण रहता है कि विपक्ष को बैलेंस आउट किया जाए। विपक्ष को चाहिए कि वह मुद्दों को उभारें ताकि जनता के मुद्दों को सही तरीके से सदन के अंदर उठाया जा सके।

कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए पीछे मुड़कर देखना होगा

साल 2005 की और वर्तमान कांग्रेस की स्थिति के सवाल पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस को दुबारा वापसी करनी है तो एक बार फिर से हमें एक बार पीछे मुड़कर देखना होगा। 2005 की कांग्रेस में हर वर्गों के लोग थे , हर सेक्टर के लोग थे लेकिन अब पार्टी में सभी वर्गों व नेताओं की रिप्रेजेंटेशन और कम होने और असंतुलित होने के चलते हम सत्ता से दूर हो गए। साल 2024 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हरियाणा में सत्ता में आने के दावों पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि हमारा संगठन हरियाणा में मजबूत नहीं था और संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं हुई थी।

जब हमारे पास संगठन ही नहीं था और पार्टी के पास भाजपा की तुलना में फाइनेंशियल पावर नहीं थी तो कैसे जीत पाते। पार्टी में कुछ लोग अति आत्मविश्वासी हो गए और कुछ महज कुछ लोगों पर ही फोकस रह गया जो कि हार का कारण बना। रणदीप सुरजेवाला के असंतुलित टिकट वितरण पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला पार्टी के यंग फेस है और पार्टी को उनके बयानों को गंभीरता से लेना चाहिए। उनका हरियाणा के नेताओं में अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वह शायद किसी और नेता के पास नहीं है। उन्होंने बेहद सोच विचार के बाद सार्वजनिक मंच पर टिकट वितरण को लेकर अपनी बात रखी जिस पर पार्टी हाई कमान को गंभीरता से लेने की जरूरत थी।

वोट चोरी के आरोपों पर बेबाकी से रखी अपनी राय

वोट चोरी के मुद्दे पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। वोट चोरी में लोगों को जानबूझकर वोट डालने से वंचित कर दिया गया। चुनाव के दौरान फर्जी तरीके से मतदान हुआ और वोट गलत तरीके से काटे और बनाए गए राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बेहतरीन तरीके से उठाया। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सदभाव यात्रा में अन्य नेताओं के शामिल नहीं होने पर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह आधिकारिक यात्रा नहीं है लेकिन किसी को शामिल नहीं से मना भी नहीं किया गया। यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है और भाजपा द्वारा समाज के ताने-बाने को जोड़ने की नीतियों के खिलाफ यह यात्रा एक अच्छा कदम है।

मैं खुद भी यात्रा का हिस्सा रहा हूं और हरियाणा के 18 जिला अध्यक्ष, कई विधायक और सांसदों ने सद्भाव यात्रा में सहभागिता की है। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की बात है तो वह बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं और निरंतर पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए वोट चोरी, महंगाई और बेरोजगारी पहलुओं पर निरंतर फोकस कर रहे हैं। मनरेगा को भी बदल दिया गया जो उचित नहीं है। मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने से मुद्दा खत्म नहीं हो जाता। मनरेगा योजना के जरिए लोगों को जॉब की गारंटी मिली लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल स्कीम को खत्म कर दिया बल्कि इसके स्वरूप को पूरी तरह से बिगाड़ दिया।

कुलदीप शर्मा बोले हरियाणा की अलग राजधानी होनी चाहिए

चंडीगढ़ की स्थिति को लेकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि यह हमारी कैपिटल है और हमें अवार्ड की गई चंडीगढ़ हरियाणा के हिस्से में आया लेकिन तब से मामला लटका हुआ है कितनी ही दफा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा में रहा। हरियाणा की अपनी राजधानी होनी चाहिए, मैं चंडीगढ़ में 10 साल रहा हूं लेकिन कभी चंडीगढ़ से जुड़ाव महसूस नहीं हुआ।

हरियाणा की राजधानी कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच होनी चाहिए क्योंकि यह प्रदेश के केंद्र में है, चंडीगढ़ को बेशक पंजाब को दे दो। चंडीगढ़ में निरंतर पॉल्यूशन जाम और ट्रैफिक बढ़ने की की समस्या है तो इन पहलुओं को देखते हुए हरियाणा की अपनी राजधानी होनी चाहिए।

पंजाब की राजनीति और अगले साल पर स्थापित विधानसभा चुनाव को लेकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है भाजपा में पंजाब में वही नेता हैं जो पहले कांग्रेस में थे। पार्टी का वहां खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, पहले वह शिरोमणि अकाली दल के जरिए पंजाब की राजनीति में खुद को स्थापित करने की कोशिश में थी और यही कर रही थी। हरियाणा में लॉ एंड आॅर्डर बेहद खराब स्थिति में हैं, पानी की समस्या निरंतर बनी हुई है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निरंतर मुस्कुराते रहते हैं वह भी एसवाईएल पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें। बेशक एसवाईएल पर हमारी पार्टी द्वारा वोट मांगे गई और राजनीतिक की गई लेकिन कोई विजन नहीं रखा गया।

