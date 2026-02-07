India News Conclave: आप नेता अनुराग ढांडा ने बोले, हरियाणा में आपस में मिली है कांग्रेस-बीजेपी

India News Conclave: आप नेता अनुराग ढांडा बोले, हरियाणा में आपस में मिली हैं कांग्रेस-बीजेपी

AAP Leader On Aaj Samaj Manch, (आज समाज), चंडीगढ़: चंडीगढ़ के होटल ताज में ‘आज समाज’ की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी (आप) के हरियाणा से वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने भी भाग लिया और आज समाज परिवार को अखबार के दो दशक के सफर पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश के कई मुद्दों पर बात की।

हरियाणा में मजबूती से खड़ी है आम आदमी पार्टी

अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में ‘आप’ मजबूती से खड़ी है और अब लोगों को समझ आ रहा है कि प्रदेश में पक्ष और विपक्ष (कांग्रेस और बीजेपी) एक ही हैं। दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। ढांडा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक संख्या के अनुसार आवाज नहीं उठाते और बीजेपी जाति-पाति के नाम पर लोगों को गुमराह कर सत्ता में आई है।

हरियाणा में जानबूझकर गठबंधन नहीं होने दिया गया

‘आप’ नेता ने कहा कि केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका रही, जबकि हरियाणा में जानबूझकर गठबंधन नहीं होने दिया गया। उन्होंने चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगाए और कहा कि दिल्ली में बीजेपी सांसदों के पते पर बड़ी संख्या में वोट दर्ज हैं।

केंद्र का बजट निराशाजनक, शिक्षा बजट 2.6% तक सीमित 

केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए ढांडा  ने कहा कि शिक्षा बजट 2.6 प्रतिशत तक सीमित है और किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिससे नुकसान होगा। अनुराग ढांडा ने पंजाब सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली, नशे के खिलाफ अभियान और 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, जबकि हरियाणा में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही।

प्रदेश का युवा रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर

‘आप’ नेता ने एसवाईएल मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री को बैठक करनी चाहिए। अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी का विजन साफ है, लेकिन यहां खिलाड़ी, युवा और किसान उपेक्षित हैं, जिस कारण प्रदेश का युवा रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर है।

