India News Conclave: ‘आप’ ने पंजाब के लोगों को दिखाया था बदलाव का सपना : राजा वड़िंग

Amarinder Singh Raja Warring In India News Conclave, (आज समाज), चंडीगढ़: आईटीवी नेटवर्क द्वारा संचालित हिंदी दैनिक समाचार पत्र ‘आज समाज’ के दो दशक पूरे हो गए हैं और अखबार की 20वीं वर्षगांठ पर आज हरियाणा-पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ स्थित होटल ताज में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह से चल रहे इस कार्यक्रम में राजनीति व खेल सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां भाग ले रही हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने आज समाज परिवार को शुभकामनाएं दीं।

आप बदलाव करने के वादे में पूरी तरह विफल

राजा वड़िंग (Raja Wading) ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार इसलिए बनी क्योंकि इन लोगों ने राज्य की जतना को बदलाव का सपना दिखाया। पहली बार सत्ता में आई ‘आप’ के इस तरह के आश्वासन ने अकाली दल और कांग्रेस को नकार दिया था। उन्होंने कहा, मुझे भी लगा था कि यह पार्टी राज्य में कुछ नया करेगी, पर ऐसा करने ये पूरी तरह विफल रही है।

लोकसभा चुनाव : कांग्रेस ने 13 में से 7 सीट जीतीं

कांग्रेस नेता ने कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पंजाब की 13 में से 7 सीट जीती हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अच्छी स्थिति में होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कांटो का ताज हैं। राजा वडिंÞग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी और दूसरी पार्टी में ऐसा नहीं है।

राहुल ने सिखों पर नहीं बल्कि बिट्टू पर तंज कसा

केंद्रीय राज्य मंत्री और पंजाब से भाजप सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच विवाद पर राजा वड़िंग ने कहा कि राहुल ने सिखों पर नहीं बल्कि बिट्टू पर तंज कसा था। उन्होंने कहा, राहुल को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा था जिस वजह से उन्हें भी संसद से सस्पेंड किया गया था। राहुल ने लगातार 3 दिन तक श्री हरमंदिर साहिब में जाकर सेवा की थी। वह सिखों का बहुत सम्मान करते है।

पंजाब में नशा और लॉ एंड आर्डर एक बड़ा मुद्दा

पंजाब में नशा और लॉ एंड आर्डर एक बड़ा मुद्दा हैं। राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस से हमें बहुत कुछ सीखा है और पार्टी व जनता के लिए हमेशा दिल से काम किया है। उन्होंने कहा, अगर आगे भी पार्टी उन्हें कुछ जिम्मेदारी देती तो मैं मना नहीं करुंगा। प्रधानमंत्री के डेरा बल्ला दौरे पर राजा ने कहा कि वह एक विशेष वर्ग के लोगों के वोट बैंक को पोलरलाइजेशन करने वहां गए थे।

ये भी पढ़ें : India News Conclave: आप नेता अनुराग ढांडा बोले, हरियाणा में आपस में मिली हैं कांग्रेस-बीजेपी