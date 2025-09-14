India-Nepal Border: बॉर्डर खुला, वाहनों की आवाजाही शुरू... Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर कैसे हैं हालात

India-Nepal Border: नेपाल में एक हफ़्ते तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत-नेपाल सीमा पर तनावपूर्ण माहौल आखिरकार कम हो रहा है, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफ़ा देना पड़ा।

उनके इस्तीफे के बाद, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस बीच, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के कार्यालय ने घोषणा की है कि नेपाल में अगले साल 5 मार्च को संसदीय चुनाव होंगे।

सीमा पर गतिविधियाँ फिर से तेज़

धीरे-धीरे सामान्य स्थिति लौट रही है, खासकर बहराइच (उत्तर प्रदेश) में रुपैदिहा सीमा पर, जहाँ कई दिनों के व्यवधान के बाद शनिवार को वाहन, मोटरसाइकिल, पैदल यात्री और मालवाहक ट्रक सीमा पार करते देखे गए। हालाँकि मालवाहक वाहनों की आवाजाही ज़्यादा देखी गई, लेकिन आम यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही।

कड़े सुरक्षा उपाय अभी भी लागू

रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारी पहचान सत्यापन के बाद ही आवाजाही की अनुमति दे रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सीमा चौकियों पर चेहरा पहचानने वाले उपकरण और नंबर प्लेट रीडर मशीनें लगाई गई हैं, जिससे भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकों और वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।

तीर्थयात्री सक्रिय

शनिवार को, लगभग 20 भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रूपैदिहा होते हुए नेपाल पहुँचे। उनके नेपालगंज से तिब्बत के लिए उड़ान भरने की उम्मीद है। रूपैदिहा के स्थानीय बाज़ारों में भी थोड़ी रौनक देखी गई, जहाँ कुछ नेपाली नागरिक रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद रहे थे—हालाँकि भीड़ आम दिनों की तुलना में कम रही काठमांडू में नई सरकार के गठन और चुनाव तय होने के साथ, दोनों देश संवेदनशील सीमा क्षेत्र में निरंतर शांति की उम्मीद कर रहे हैं।