बतौर राष्ट्रपति खुरेलसुख का यह पहला भारत दौरा

Mongolia President Arrives India, (आज समाज), नई दिल्ली : भारत और मंगोलिया के बीच रिश्ते और गहरे होंगे। दरअसल, मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना पिछले कल सोमवार को भारत यात्रा पर पहुंचे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके साथ मुलाकात करेंगे। उखना चार दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रपति उखना का स्वागत किया।

द्विपक्षीय संबंधों के समूचे पहलुओं की समीक्षा करेंगे दोनों नेता

सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी और राष्ट्रपति खुरेलसुख के बीच बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के समूचे पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर दस्तखत हो सकते हैं। पिछले सप्ताह 11 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय ने 13-16 अक्टूबर तक खुरेलसुख की भारत की आधिकारिक यात्रा की घोषणा की थी और एक परामर्श जारी किया था।

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मु करेंगी डिनर का आयोजन

मंगोलियाई राष्ट्रपति आज शाम को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मु खुरेलसुख उखना के सम्मान में डिनर का आयोजन करेंगी। मंगोलियाई राष्ट्रपति के साथ एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी नई दिल्ली पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल में मंगोलिया के सांस्कृतिक प्रतिनिधि, कैबिनेट मंत्री, सांसद, व्यापारिक नेता और वरिष्ठ अधिकारी, व्शामिल हैं। बतौर राष्ट्रपति खुरेलसुख का यह पहला भारत दौरा है।

दोनों देशों के बीच 1955 में स्थापित हुए थे राजनयिक संबंध

भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित हुए थे। पिछले सात दशकों में, दोनों देशों ने साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक घनिष्ठ और बहुआयामी साझेदारी विकसित की है। यह साझेदारी रक्षा और सुरक्षा, संसदीय आदान-प्रदान, विकास साझेदारी, ऊर्जा, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में फैली हुई है।

