India Mobile Congress: प्रधानमंत्री ने यशोभूमि में किया आईएमसी का उद्घाटन

By
Vir Singh
-
0
1
  • 150 देशों के प्रतिनिधि व 400 कंपनियां ले रहीं भाग

PM Modi inaugurats IMC 9th Edition, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजधानी दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) के 9वें एडिशन का  उद्घाटन किया। ‘इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म’ थीम पर आयोजित आईएमसी-2025 एशिया का सबसे बड़ा मीडिया, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी कार्यक्रम है। इसमें 150 देशों के प्रतिनिधि व 400 कंपनियां भाग ले रही हैं।

11 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम

इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2025 का आयोजन दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेल्युलर आॅपरेटर्स एसोसिएशन आॅफ इंडिया (सीओएआई) संयुक्त रूप से कर रहे हैं। कार्यक्रम 11 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के लिए नवाचार का लाभ उठाने के मकसद से भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला जाएगा।

एक साथ आएंगे वैश्विक नेता, नीति निर्माता और  उद्योग विशेषज्ञ 

आईएमसी-2025 दूरसंचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति को भी  प्रदर्शित करेगा, जिसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और नवप्रवर्तक एक साथ आएंगे। इस आयोजन में वैश्विक तकनीकी नेतृत्व में भारत की ताकत को दर्शान वाले विविध विषय शामिल होंगे।

स्टार्टअप विश्व कप 2025 : ज्योतिरादित्य सिंधिया

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री महोदय, इस वर्ष हम एक अनोखा विश्व कप, स्टार्टअप विश्व कप 2025, भारत संस्करण भी आयोजित कर रहे हैं, जहां 550 कंपनियां वित्त पोषण के लिए 300 उद्यम पूंजीपतियों और निजी इक्विटी के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी।

सैन फ्रांसिस्को भेजी जाएंगी 15 कंपनियां

केंद्रीय संचार मंत्री ने बताया कि 550 कंपनियों में से 15 कंपनियों का चयन करके उन्हें सैन फ्रांसिस्को में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, भारत उस विश्व कप से विजयी होकर लौटेगा।”

ये भी पढ़ें : PM Modi News : आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम