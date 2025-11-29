Business News Update : भविष्य में बेहतर व्यापार संभावनाओं की तलाश में भारत : गोयल

कहा, वर्तमान में अमेरिका सहित करीब 50 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता जारी, भारत के सुनहरे भविष्य के लिए मुख्य आधार बनेंगे ये एफटीए

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : जून से लेकर अगस्त 2025 तक वैश्विक व्यापार की धारणा काफी हद तक प्रभावित हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका की व्यापार नीति रही। जिसने विश्व के सभी प्रमुख देशों को व्यापार के तरीके बदलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी टैरिफ से यह सिद्ध हो गया गया कि भविष्य में कोई भी देश किसी एक देश के साथ व्यापार करके ज्यादा सुरक्षित नहीं रह सकता।

भारत ने तेजी से बदली व्यापार नीति

अमेरिकी टैरिफ से सीख लेते हुए भारत ने अपनी व्यापार नीति में तेजी से बदलाव किए। भारत इस समय अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित करीब 50 देशों और समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। फिक्की की वार्षिक आम बैठक में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। गोयल ने कहा कि भारत इन समझौतों के जरिए से अपने विश्वसनीय व्यापारिक समझेदारों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी व्यापार को हथियार बनते देख रहे हैं। हम सभी ने दुनिया भर में विश्वसनीय साझेदारों के महत्व को देखा है। इस समय भारत अलग-अलग देशों और राष्ट्रों के समूहों के साथ बातचीत कर रहा है।

जीसीसी और ईयू से एफटीए काफी अहम होंगे

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ओमान के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है और साथ ही बहरीन और कतर भी इस समझौते पर बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) भी अब बातचीत कर रही है। गोयल ने बताया कि छह देशों का पूरा समूह इसमें शामिल होना चाहेगा। हम न्यूजीलैंड से बात कर रहे हैं। हम अमेरिका और 27 देशों के यूरोपीय संघ के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा आसियान और दक्षिण कोरिया के साथ हुए पुराने एफटीए की समीक्षा की जा रही है ताकि उनमें संतुलन लाया जा सके।

उन्होंने आगे कहा, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बातचीत हाल में शुरू हुई है, जबकि इस्राइल के साथ भी जल्द वातार्एं शुरू की जाएंगी। कनाडा के साथ सीईपीए पर अगले सप्ताह चर्चा आगे बढ़ेगी। कनाडा और भारत सीईपीए पर विचार कर रहे हैं। कनाडा के साथ सीईपीए पर अगले सप्ताह चर्चा आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू) और मकोर्सुर समूह ने भी भारत के साथ एफटीए वार्ता में रुचि जताई है।

