Today Breaking News : पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा भारत : पाकिस्तान

पड़ौसी देश ने भारत पर लगाया बाढ़ फैलाने का आरोप

Today Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : एक तरफ जहां भारत ने मानवता दिखाते हुए पिछले दिनों पाकिस्तान को बाढ़ से संबंधित चेतावनी देते हुए समय रहते जरूरी उपाय करने की सलाह दी थी वहीं पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही आरोप लगा दिए हैं। पड़ौसी देश ने हमेशा की तरह ही अपना पुराना राग अलापते हुए पाकिस्तान में आई बाढ़ के पीछे भारत का हाथ होने का दावा किया है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री अहसान इकबाल ने आरोप लगाया कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने बांधों से जानबूझकर पानी छोड़ा, जिससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भयंकर बाढ़ आ गई।

पाकिस्तानी मंत्री ने यह आरोप लगाए

इकबाल ने एक टीवी चैनल से कहा- भारत ने रावी, सतलुज और चिनाब नदियों में अचानक पानी छोड़ा। इससे बाढ़ आई, जिसकी वजह से गुजरांवाला डिवीजन में 7 लोगों की मौत हो गई और हजारों एकड़ जमीन डूब गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में इस साल से जून से अब तक बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 197 बच्चों समेत करीब 776 लोगों की मौत हो चुकी है और 993 घायल हुए हैं। जबकि 4000 से ज्यादा घर डैमेज हुए हैं।

यह बेली पंजाब प्रांत की सरकार

पाकिस्तान पंजाब की सरकार का कहना है कि भारी बारिश और भारत की तरफ से एक्स्ट्रा पानी छोड़ने से नदियों में बाढ़ आई है। पाकिस्तान के करतारपुर में बाढ़ की वजह से गुरु नानक के तीर्थस्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब में भी पानी भर गया। वहीं सतलुज, रावी और चिनाब नदियों में बाढ़ की वजह से लाहौर में पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना और रेस्क्यू टीम अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा चुकी है।

पाकिस्तानी मंत्री के वीडियो हो रहे वायरल

इकबाल ने एक अन्य वीडियो में कहा कि भारत की तरफ से पानी छोड़ना सबसे खराब हमला है। भारत नदियों में पानी रोकता है और फिर अचानक बांध से पानी छोड़ देता है, जिससे लोगों की जान और माल खतरे में पड़ जाते हैं। पानी जैसे मुद्दे को राजनीति से अलग रखना चाहिए। उन्होंने भारत पर यह भी आरोप लगाया कि उसने समय पर पानी छोड़ने की जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी, जो बहुत गलत है।

