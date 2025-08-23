Asia Cup 2025 Update : भारत एशिया कप का प्रबल दावेदार : सहवाग

Harpreet Singh
कहा, टी-20 प्रारूप में किसी भी टीम को कम करने नहीं आंका जा सकता

Asia Cup 2025 Update (आज समाज), खेल डेस्क : पूर्व भारतीय सलामी व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए भारत सभी की पंसदीदा टीम होगा और वर्तमान फार्म को देखते हुए इसे एशिया कप का प्रबल दावेदार कहा जा सकता है। हालांकि वीरेंद्र सहवाग ने यह भी कहा है कि टी-20 क्रिकेट का ऐसा प्रारूप है जिसमें किसी भी टीम को कम नहीं आंका जा सकता।

इसके साथ ही वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि यह भी देखना होगा की यूएई की पिचें किस तरह बिहेव करती हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरा मानना है वहां पर वहां पर गेंद थोड़ा धीमे बैट पर आएगी और बल्लेबाजों को जोर से ज्यादा टाइमिंग पर फोकस करना होगा। जल्दबाजी में खेला गया शॉट उन्हें परेशानी में डाल सकता है।

भारत और पाकिस्तान के मुकाबले बढ़ाएंगे रोमांच

भारत और पाकिस्तान के एक ही ग्रुप में होने के बारे में सहवाग ने कहा कि इन दोनों देशों में जब-जब भी मुकाबला हुआ है तो रोमांच अपने चरम पर पहुंचा है। सहवाग ने कहा कि इस बार भी इन दोनों टीमों का मुकाबला देखना रोमांचकारी होगा। वहीं उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि टी-20 मुकाबले में यह कहना कि कौनसी टीम जीतेगी यह मुनासिब नहीं है। हालांकि भारत का पलड़ा जरूर भारी होगा।

बल्लेबाजों को लेकर सबसे ज्यादा मुकाबला

भारतीय टीम में अंतिम 11 में खेलने वाले बल्लेबाजों को लेकर टीम मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा माथा पच्ची करनी पड़ेगी। बल्लेबाजों में क्या शुभमन, यशस्वी रहेंगे, सूर्यकुमार यादव टी-20 टीम के कप्तान हैं, ऐसे में उनकी जगह तो तय है। अब टीम को बल्लेबाजों की पोजिशन के लिए 4 से 6 और खिलाड़ियों को चुनना है। इन पोजिशन के लिए अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड, रिंकू सिंह, रियान पराग और श्रेयस अय्यर दावेदार हैं। शुभमन, यशस्वी और श्रेयस को इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टी-20 सीरीज में चुना नहीं गया था, लेकिन तीनों ही प्लेयर्स ने आईपीएल में अपना दमदार फॉर्म दिखा दिया।

सबसे ज्यादा बार बना भारत एशिया चैंपियन

भारत ने 8 बार जीता एशिया कप एशिया कप की शुरूआत 1984 में हुई थी। अब तक 16 बार यह टूनार्मेंट खेला जा चुका है। भारत ने इसे सबसे ज्यादा 8 बार जीता। वहीं श्रीलंका ने 6 और पाकिस्तान ने 2 बार इस टूनार्मेंट को अपने नाम किया है।