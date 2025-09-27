Petal Gahlot Slams Pakistan In UNGA, (आज समाज), न्यूयॉर्क: आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में एक बार फिर उसके आरोपों को लेकर खरी-खरी सुनाई है। दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएनजीए में भारत के खिलाफ आतंकवाद को लेकर जहर उगला है और यूएन में भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने इस पर पलटवार करते हुए उन्हें इसका करारा जवाब दिया है।

पाक पीएम की आतंकवाद को लेकर फिर बेतुका नौटंकी

पेटल गहलोत ने कहा, आतंकवाद का महिमामंडन पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है और यही वजह है कि पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री ने यूएनजीए में आतंकवाद को लेकर एक बार फिर बेतुका नौटंकी की है। भारतीय राजनयिक ने कहा, यह वही पाकिस्तान है जिसने पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का इस बर्बर कृत्य से बचाव किया था।

पहलगाम हमले के प्रतिशोध में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा गत 7 से 10 मई तक चलाए गए आपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकी पाकिस्तान की असलियत बता रहे हैं। इसलिए पड़ोसी मुल्क किसी सूरत में झूठे तथ्यों छिपा नहीं सकता है।

