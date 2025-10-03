Ind vs WI 1st Test Day 3 Live : अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारत की स्थिति मजबूत

वेस्ट इंडीज के 162 के जवाब में टीम इंडिया ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 448 रन बनाए
Ind vs WI 1st Test Day 3 Live (आज समाज), खेल डेस्क : वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर खेली जा रही दो टेस्ट मैच की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने अपनी स्थिति काफी ज्यादा मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 448 रन बना लिए हैं इस तरह से टीम ने पहली पारी के आधार पर अभी तक मेहमान टीम पर 286 रन की बढ़त हासिल कर ली है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल आज सुबह 9.30 बजे से शुरू होगा।
वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाज भी विफल रहे
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। हालांकि अभी तक उनका निर्णय टीम के खिलाफ ही गया है। पहली पारी में जहां वेस्टइंडीज मात्र दो सेशन के अंदर 162 रन पर आॅलआउट हो गई। वहीं उसके गेंदबाज भी भारतीय बल्लेबाजों पर किसी तरह का दबाव बनाने में अभी तक नाकाम रहे हैं।
भारत के लिए दूसरे दिन आए तीन शतक
भारत के लिए शुक्रवार को मैच के दूसरे दिन केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक लगाए जिससे भारत बड़ी बढ़त हासिल करने में सफल रहा। भारतीय टीम ने दिन के खेल की समाप्ति तक पहली पारी में पांच विकेट पर 448 रन बनाए। भारत ने इस तरह अब तक 286 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। स्टंप्स के समय जडेजा 176 गेंदों पर छह चौकों और पांच छक्कों की मदद से 104 रन और वाशिंगटन सुंदर नौ रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।
कप्तान शुभमन गिल ने खेली 50 रन की पारी
भारतीय टीम ने दूसरे दिन दो विकेट पर 121 रन से आगे खेलना शुरू किया और आज 327 रन बनाए और तीन विकेट गंवाए। भारत को शुभमन गिल, केएल राहुल और ध्रुव जुरेल के रूप में तीन झटके लगे। शुभमन गिल ने जहां अर्धशतक लगाया, वहीं राहुल ने पहले सत्र में शतक पूरा किया। राहुल ने टेस्ट करियर का 11वां शतक जड़ा। भारतीय सरजमीं पर उनका दूसरा टेस्ट शतक रहा। लंच ब्रेक के बाद राहुल अपनी लय बरकरार नहीं रख सके और उन्हें वॉरिकन ने कैच आउट कराया। राहुल 197 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर आउट हुए।
जुरेल और जड़ेजा में हुई बड़ी साझेदारी
राहुल और गिल के पवेलियन लौटने के बाद जुरेल और जडेजा ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को जमकर परेशान किया। इस दौरान जुरेल के बल्ले से करियर का पहला टेस्ट शतक निकला। जुरेल टेस्ट में सैकड़ा जड़ने वाले भारत के 12वें बल्लेबाज बने। जुरेल के आउट होने के बाद जडेजा ने भी गियर बदला और तेजी से खेलते हुए अपने टेस्ट करियर का छठा शतक पूरा किया।