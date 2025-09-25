Asia Cup 2025 Live : एशिया कप में भारत के नाम जुड़ा ये खराब रिकॉर्ड

फाइनल से पहले टीम इंडिया की बढ़ी चिंता, इस समस्या से पाना होगा पार

Asia Cup 2025 Live (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अभी तक अजेय है। उसने पहले अपने सभी लीग मैच जीते और उसके बाद सुपर चार के दोनों मैच जीतकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। जहां उसका मुकाबला पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में से किसी एक के साथ होगा। एशिया कप में अभी तक टीम इंडिया ने शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जलवा दिखाया है लेकिन एक समस्या टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा बढ़ गई है और वह है कैच छोड़ना। प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने अभी तक के अपने मैचों में कुल मिलाकर 12 कैच छोड़े हैं जोकि अन्य किसी भी टीम के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। यहां तक की हांगकांग जैसी टीम ने भी भारत के मुकाबले कम कैच छोड़े हैं।

सुपर चार के दो मैच में छोड़े 9 कैच

भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर चार चरण के मैच में खराब फील्डिंग का प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने उस मैच में कुल चार कैच छोड़े थे। पहला कैच पारी के पहले ही ओवर में छूटा, जब अभिषेक शर्मा ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर फरहान का आसान कैच टपका दिया। उस समय फरहान खाता भी नहीं खोल पाए थे।

दूसरा मौका पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर आया, जब कुलदीप यादव की गेंद पर फरहान 16 रन के स्कोर पर थे और कैच हाथ में होते हुए भी पकड़ में नहीं पाए। तीसरा जीवनदान फिर अभिषेक शर्मा ने ही दिया, जिन्होंने आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर फरहान का कैच छोड़ दिया। उस समय फरहान का स्कोर 39 रन था। फरहान ने इन जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और 34 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा।

बांग्लादेश के खिलाफ भी दिखी कमजोर फील्डिंग

भारतीय टीम ने जहां बांग्लादेश के खिलाफ दमदार गेंदबाजी की, वहीं फील्डिंग में एक बार फिर उसका प्रदर्शन निराशाजनक नजर आया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस दौरान कई आसान से कैच छोड़े। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और अक्षर पटेल ने आसान मौके गंवाए। हालांकि, भारत को इसका नुकसान नहीं हुआ क्योंकि गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर भारत को जीत दिलाई।

लेकिन फाइनल से पहले भारतीय खिलाड़ियों को फील्डिंग में सुधार करने की जरूरत है क्योंकि किसी भी दिन यह गलती टीम को भारी पड़ सकती है। भारत का फाइनल से पहले अगला मुकाबला श्रीलंका से शुक्रवार को होना है। भारतीय टीम के पास इस दौरान फील्डिंग में सुधार करने का अच्छा मौका रहेगा।

