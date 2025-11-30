1st ODI Ind vs SA : भारत की आज दक्षिण अफ्रीका के सामने वनडे चुनौती

बाद दोपहर रांची में खेला जाएगा पहला वनडे, 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीतने से दक्षिण अफ्रीका के हौसले बुलंद

1st ODI Ind vs SA (आज समाज), खेल डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के हाथों पिछले दिनों क्लीन स्वीप झेलने के बाद आज भारतीय क्रिकेट टीम वनडे में नई चुनौती के साथ उतरेगी। तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जाएगा। वहीं कप्तान शुभमन गिल की अनुपस्थिति में विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सबकी नजरें रहेंगी। इसके साथ ही रोहित शर्मा एक बार फिर से वनडे में कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। ज्ञात रहे कि भारतीय टीम पिछले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले 10 साल से घर में एक बार भी वनडे सीरीज नहीं हारी है

इस तरह है पिछले 10 साल का रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका ने 2015 में अंतिम बार भारत में पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-2 से जीती थी। वहीं तीन-तीन मैचों की पिछली दो सीरीज भारत ने 2-1, 2-1 से जीतीं, जिनमें एक 2022 में भारत में और एक 2023 में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर। मेहमान टीम के पास कैगिसो रबादा और एनरिच नोर्त्जे नहीं हैं, लेकिन तेम्बा बावुमा की अगुआई में मेहमान टीम के पास आॅलराउंडर मार्को यानसेन, लुंगी एनगिडी, केशव महाराज कड़ी चुनौती पेश करेंगे। बल्लेबाजी में एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक, बावुमा, मैथ्यू ब्रीत्जके, डेवाल्ड ब्रेविस और रूबिन हर्मन टीम को मजबूती प्रदान करते हैं।

रांची की धीमी पिच पर विराट भारी

रांची के जेएससीए स्टेडियम में विराट कोहली का बल्ला खूब चलता है। उन्होंने यहां खेले पांच वनडे मुकाबलों में दो शतक और एक अर्धशतक की मदद से 384 रन बनाए हैं, जिसमें 139 रन की नाबाद पारी भी शामिल है। इसी स्टेडियम से रोहित शर्मा ने 2013 में आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ बेनतीजा रहे मुकाबले से वनडे में नियमित ओपनर के रूप में शुरूआत की थी। इस स्टेडियम में भारत ने छह वनडे खेले हैं, जिनमें उसे तीन में जीत मिली है, तो दो में हार और एक बेनतीजा रहा है। भारत ने नौ अक्तूबर 2022 को इस स्टेडियम में अपना अंतिम वनडे मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही खेला था, जिसमें सात विकेट से जीत दर्ज की थी।

जीत के लिए इतना स्कोर भी काफी

रांची में 270 से 280 का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है। यहां एक बार ही 300 पार का स्कोर बना है। पिच आम तौर पर धीमी रहती है। पिछले वनडे में यहां वाशिंगटन सुंदर ने भारत के लिए गेंदबाजी की शुरूआत थी। मौसम क्रिकेट खेलने के लिहाज से अनुकूल रहने की उम्मीद है, लेकिन काफी कुछ ओस पर निर्भर करेगा।

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), नीतीश रेड्डी, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह।

दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन

एडेन मार्कराम, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, रुबिन हरमन, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी।