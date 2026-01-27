European Commission President Ursula Von Der Leyen,(आज समाज), नई दिल्ली: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे ‘सभी सौदों की जननी’ कहा जा रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर आज इस पल को ऐतिहासिक बताया और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर उम्मीद जताई।

हम अपने रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत बनाएंगे

उर्सुला ने कहा, आज यूरोप और भारत इतिहास रच रहे हैं। हमने सभी सौदों की जननी को अंतिम रूप दे दिया है। हमने दो अरब लोगों का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है, जिससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। यह तो बस शुरूआत है। हम अपने रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत बनाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने इस समझौते को दुनिया के लिए एक ज़बरदस्त साझेदारी बताया।

मोदी ने कोस्टा और उर्सुला से मुलाकात कर की द्विपक्षीय बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में स्थित हैदराबाद हाउस में मंगलवार को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात कर द्विपक्षीय बैठक की। हैदराबाद हाउस में मुलाकात के दौरान नेताओं ने सौहार्द की भावना दिखाई। मोदी ने भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सराहना करते हुए इसे ‘सभी डील्स की जननी’ बताया और कहा कि यह दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी को कैसे दिखाता है।

मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव

प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह व्यापार समझौता उद्योग के हितधारकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा, इसका देश में मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। व्यापक वैश्विक प्रभाव पर जोर देते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि एफटीए भारत में वैश्विक विश्वास को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, “यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया भर के व्यवसायों और निवेशकों के लिए भारत में वैश्विक विश्वास को और मजबूत करेगा।

यह भी पढ़ें : India-EU Summit: प्रधानमंत्री मोदी ने ईयू अध्यक्ष कोस्टा व लेयेन से की द्विपक्षीय बात