PM Modi Bilateral Talks With EU Presidents, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा (Antonio Luis Santos da Costa) और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) के साथ आज द्विपक्षीय बैठक की। हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक में विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए ईयू की उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास (Kaja Kallas) भी मौजूद थीं। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और ईयू अध्यक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल दिखा। इससे पहले, ईयू नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट स्थित उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

महात्मा गांधी को समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

ईयू नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट स्थित उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ने समाधि स्थल पर गेस्टबुक पर भी हस्ताक्षर किए। वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित यह समारोह उनके चल रहे राजकीय दौरे का हिस्सा था और यह नई दिल्ली में 16वें भारत-एव शिखर सम्मेलन के साथ हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।

पीएम ने की भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते की सराहना

यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौते पर अपनी चर्चा पूरी कर ली है, जिससे लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता मजबूत होने की उम्मीद है। आज इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए दोहराया कि यह ‘सभी सौदों की जननी’ है और दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी को दर्शाता है।

इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है समझौता

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है जो दुनिया की एक चौथाई जीडीपी को नियंत्रित करती हैं। पीएम मोदी ने ये बातें इंडिया एनर्जी वीक 2026 के उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि एव के साथ मुक्त व्यापार समझौता यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्यों के साथ मौजूदा समझौतों का पूरक होगा।

