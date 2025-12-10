India-EU Trade Deal : अहम दौर में पहुंची भारत-ईयू एफटीए वार्ता : गोयल

India-EU Trade Deal : अहम दौर में पहुंची भारत-ईयू एफटीए वार्ता : गोयल

कहा, आठ साल बाद शुरू हुई व्यापार वार्ता अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी

India-EU Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : जून 2022 में, भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ समूह ने आठ वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), एक निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतों पर एक समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू की। जो अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 8-9 दिसंबर 2025 को यूरोपीय संघ के ट्रेड और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ उच्चस्तरीय चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर चल रही वार्ताओं को रणनीतिक दिशा देना और दोनों पक्षों के बीच तेजी से प्रगति सुनिश्चित करना था।

अहम मुद्दों पर की गई चर्चा

यह उच्चस्तरीय बातचीत 3 से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली में चले तकनीकी दौरों के बाद हुई, जहां भारत-एव मुक्त व्यापार समझौते के कई महत्वपूर्ण अध्यायों पर विस्तृत चर्चा की गई। इनमें गुड्स मार्केट एक्सेस, रूल्स आॅफ ओरिजिन, सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे अहम मुद्दे शामिल थे। इससे पहले, 7 दिसंबर को वाणिज्य सचिव और यूरोपीय आयोग के डायरेक्टर-जनरल ट्रेड के बीच हुई बैठक ने भी बातचीत की गति बढ़ाई और दोनों पक्षों के साझा लक्ष्य समयबद्ध और लाभकारी समझौते की दिशा में सहमति को मजबूत किया।

दोनों पक्षों में होगा तेज, संतुलित और महत्वकांक्षी समझौता

बैठक में भारत और एव ने एक तेज, संतुलित और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर मजबूत सहमति जताई। दोनों पक्षों ने माना कि अब तक की प्रगति उत्साहजनक रही है और इस गति को बरकरार रखना जरूरी है। मंत्री स्तर की यह बातचीत दशार्ती है कि दोनों पक्ष नियम-आधारित, पारदर्शी और पारस्परिक हितों वाले व्यापार ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं।

मारोस सेफकोविक की नई दिल्ली यात्रा को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इससे व्यापार सहयोग, नवाचार, सस्टेनेबिलिटी और आर्थिक साझेदारी के प्रति दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता और स्पष्ट हो गई। वार्ता के अंत में दोनों नेताओं ने जल्द और परस्पर लाभकारी एफटीए को अंतिम रूप देने के लिए प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई।