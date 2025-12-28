Ishaq Dar: आॅपरेशन सिंदूर में भारत ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस किए थे तबाह: इशाक डार

पाक उप प्रधानमंत्री बोले- नूरखान एयरबेस को भी बनाया था निशाना

Ishaq Dar, (आज समाज), नई दिल्ली: आॅपरेशन सिंदूर में भारत ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह किए थे। नूरखान एयरबेस पर भी बड़ा ड्रोन हमला किया था। यह कहना है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का। इशाक डार ने शनिवार को एक बार फिर माना कि भारत ने आॅपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि भारत ने 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान की तरफ 80 ड्रोन भेजे थे। पाकिस्तानी सेना ने इनमें से 79 ड्रोन गिरा दिए, लेकिन एक ड्रोन एयरबेस तक पहुंच गया।

इस हमले में कई सैनिक घायल हुए थे और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा था। इससे पहले पाकिस्तान सरकार और सेना ने भारत के हमले की बात को नकारा था। हालांकि, कुछ समय बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने और अब डिप्टी पीएम इशाक डार ने हमलों की पुष्टि कर दी थी।

11 एयरबेस को नुकसान पहुंचा

भारत ने आॅपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिससे कुल मिलाकर 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचा। भारत ने यह हमला 22 अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया था, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी।

आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के ठिकानों को भी बनाया गया निशाना

भारत पहले ही कह चुका है कि आॅपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस उन अहम ठिकानों में शामिल था, जहां कार्रवाई की गई। भारत ने यह भी बताया कि उसने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के ठिकानों पर हमला किया, जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। भारत के मुताबिक, इस कार्रवाई का मकसद आतंकवाद को पनाह देने वाले ठिकानों को खत्म करना था।

ये भी पढ़ें: आरएसएस नफरत फैलाने वाला संगठन, अलकायदा की तरह काम करता है: मणिकम टैगोर