Ind vs SA 1st ODI : भारत ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराया

350 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम 332 रन पर हुई आॅलआउट

Ind vs SA 1st ODI (आज समाज), खेल डेस्क : टेस्ट सीरीज में दो-शून्य से क्लीन स्वीप होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करते हुए मेहमान टीम को जबरदस्त झटका दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला मेहमान टीम के लिए मैच की शुरुआत में सही लगा जब मैच के तीसरे ही ओवर में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल को अफ्रीकी तेज गेंदबाज बरगर ने पैविलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद से ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभाला और दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए 136 रन की साझेदारी की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने रन गति भी सात रन प्रति ओवर से ऊपर बनाए रखी।

तीन मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रन से हराकर तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। रविवार को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के शतक और रोहित शर्मा तथा केएल राहुल के अर्धशतकों की मदद से 50 ओवर में आठ विकेट खोकर 349 रन बनाए थे।

जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रन ही बना सकी और आॅलआउट हो गई। मेहमानों की तरफ से मैथ्यू ब्रीत्जके (72), मार्को यानसेन (70) और कॉर्बिन बॉश (67) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। भारत के लिए कुलदीप यादव ने चार विकेट लिए जबकि हर्षित राणा ने तीन सफलताएं हासिल कीं। इसके अलावा अर्शदीप को दो और प्रसिद्ध कृष्णा को एक विकेट मिला।

कोहली ने लगाया शानदार शतक

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतक लगा दिया है। कोहली इस मैच में लय में नजर आए और उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाए रखा। कोहली के वनडे करियर का यह 52वां और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 83वां शतक है। कोहली 102 गेंदों पर सैकड़ा पूरा किया। यह इस साल उनका वनडे प्रारूप में दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए थे। कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 120 गेंदों पर 11 चौकों और सात छक्के की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुए।