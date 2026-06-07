INDIA Bloc Meeting: बैठक से पहले ‘इंडिया’ ब्लॉक में नए मतभेद के संकेत, मीटिंग कल

INDIA Bloc Meeting, (आज समाज), नई दिल्ली: ‘इंडिया’ ब्लॉक ने सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, लेकिन इससे पहले मिल रही जानकारियों के अनुसार विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली में सोमवार को यह बैठक बुलाई गई है। गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक न होने के संकेत डीएमके के बाद सीपीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बदले रुख से मिले हैं, जिससे कांग्रेस व अन्य दलों की चिंता बढ़ गई है।

एमए बेबी ने मल्लिकार्जुन खरगे को लिखा पत्र

बैठक से पहले सीपीआई (एम) महासचिव एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर केरल में लेफ्ट पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के प्रचार व राज्य के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक्शन की मांग पर कड़ी नाराजगी जताई है। माना जा रहा कि बेबी ने लेटर में कहा है कि कांग्रेस के सीपीएम के प्रति रुख को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मिलकर मुकाबला करने के इंडिया ब्लॉक के घोषित उद्देश्य के बीच तालमेल बिठाना कठिन हो सकता है।

सीपीएम बैठक में शामिल होगी

कांग्रेस की कार्यप्रणाली के कड़े विरोध व विपक्षी पार्टी के कामकाज को लेकर गंभीर आपत्तियों के बावजूद, सीपीएम ने नई दिल्ली में आठ जून को आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। पार्टी की ओर से राज्यसभा नेता डॉक्टर जॉन ब्रिटास बैठक में भाग लेेंगे। दूसरी तरफ डीएमके ने इंडिया की बैठक से दूरी बनाने का ऐलान किया गया है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस से नाराज

तमिलनाडु में चुनावी परिणामों के बाद कांग्रेस ने डीएमके को छोड़कर टीवीके के साथ मिलकर सरकार बनाई और इसी कारण इंडिया ब्लॉक की यह अहम पार्टी बेहद खफा है। इसी कारण डीएमके ने ‘इंडिया’ की नई दिल्ली में सोमवार को होने वाली मीटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसके अलावा गठबंधन के सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी राज्य में राज्यसभा उम्मीदवार के ऐलान करने के कांग्रेस के एकतरफा निर्णय को लेकर पर नाखुशी जताई है।

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