Business News Update : भारत और वेनेजुएला बढ़ाएंगे व्यापारिक सहयोग

भारत के उद्योग मंत्री और वेनुजुएला के खनन विकास मंत्री के बीच हुई अहम बैठक

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत अ‍ैर वेनेजुएला जल्द ही आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों देशों के केंद्रीय मंत्रयों के बीच हुई अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके चलते दोनों देश जल्द ही एक विस्तृत व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे और फिर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। जानकारी में सामने आया है कि बैठक के दौरान वेनेजुएला के केंद्रीय मंत्री ने भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इच्छा जताई है।

वाणिज्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वेनेजुएला के पारिस्थितिकी खनन विकास मंत्री हेक्टर सिल्वा के बीच हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान वेनेजुएला पक्ष ने भारत के साथ तेल क्षेत्र से परे आर्थिक सहयोग बढ़ाने में रुचि व्यक्त की। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग और भारतीय निवेश आकर्षित करना शामिल है।

भारत ओएनजीसी खनन और अन्वेषण में सहयोग का इच्छुक

गोयल ने भारत-वेनेजुएला संयुक्त समिति तंत्र को दोबारा सक्रिय करने की जरूरत पर बल दिया, जिसकी अंतिम बैठक एक दशक पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में ओएनजीसी के चल रहे परिचालन से खनन और अन्वेषण में गहन सहयोग की संभावना है। उन्होंने सुझाव दिया कि वेनेजुएला दवा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय फामार्कोपिया को स्वीकार करने पर विचार कर सकता है और आॅटोमोबाइल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर प्रकाश डाला।

भारत तेजी से तलाश रहा संभावनाएं

ज्ञात रहे कि पिछले कुछ माह में बदली वैश्विक व्यापार परिस्थितियों और अमेरिका द्वारा बढ़ाए जा रहे आर्थिक और व्यापारिक दबाव के बीच भारत सरकार विश्व के अन्य हिस्सों में तेजी से व्यापार संभावनाएं तलाशने में जुटी है ताकि जरूरी आयात और निर्यात के लिए किसी विशेष देश पर निर्भर न रहना पड़े। इसके चलते भारत पिछले कई साल से बंद पड़ी आर्थिक वार्ताओं को दोबारा से शुरू कर रहा है ताकि मजबूत आर्थिक संभावनाओं को तलाशा जा सके।

