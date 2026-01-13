India-US Trade Deal : भारत और अमेरिका में जल्द होगा व्यापार समझौता : गोर

कहा, भारत और अमेरिका दोनों में अच्छे व्यापारिक संबंध

India-US Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अहम बयान देते हुए दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते जल्द सामान्य होने की बात कही है। एक बयान के मुताबिक सर्जियो गोर ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर दोनों पक्षों की सक्रिय बातचीत जारी है। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल- पैक्स सिलिका का हिस्सा जरूर बनेगा। गोर ने दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद और अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के सकारात्मक रवैये का संकेत भी दिया।

उन्होंने कहा, ‘मुझे उम्मीद है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले एक-दो वर्षों में भारत का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती सच्ची है। सच्चे दोस्त अपने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है। मैं इस अद्भुत देश में आकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अमेरिका का कोई अन्य साझेदार भारत जितना जरूरी नहीं है।

अमेरिका के लिए भारत सबसे आवश्यक देश

तनावपूर्ण संबंधों को फिर से सुधारने के इरादे का संकेत देते हुए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारत में नए राजदूत ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के लिए भारत जितना आवश्यक कोई देश नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों पक्ष एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं। अपने आगमन भाषण में, सर्जियो गोर ने महत्वपूर्ण खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ‘पैक्स सिलिका’ के नाम से जाने जाने वाले अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन के लिए नई दिल्ली को निमंत्रण देने की भी घोषणा की।

गोर के बयान से शेयर बाजार में दिखी तेजी

काम शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद की गई उनकी टिप्पणियों को ट्रंप प्रशासन की ओर से एक स्वागत योग्य कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसने हाल के महीनों में टैरिफ और एच1बी वीजा को लेकर भारत पर दबाव बढ़ाया है। अमेरिकी राजदूत द्वारा व्यापार समझौते पर दिए गए अनुकूल बयानों के बाद निवेशकों की भावना में सुधार होने से भारतीय बाजार दिन के निचले स्तर से उबर गया। इस सकारात्मक रुझान ने समग्र बाजार भावना को बढ़ावा दिया। उपभोक्ता और बैंकिंग शेयरों में भी मूल्य खरीद देखी गई, क्योंकि निवेशकों ने हालिया गिरावट के बाद अवसरों की तलाश की, जिसे तीसरी तिमाही के मजबूत नतीजों और बढ़ती मांग की उम्मीदों का समर्थन मिला।

