India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देंगे

By
Harpreet Singh
-
0
77
India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देंगे
India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देंगे

लाभकारी द्विपक्षीय समझौते की रूपरेखा जारी, दोनों जल्द करेंगे पूरा

India-US Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच एक लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौता जल्द होने जा रहा है। दोनों देशों के इस समझौते संबंधी ऐलान के बाद शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी की। ज्ञात रहे कि पिछले साल फरवरी में इस समझौते पर बातचीत शुरू हुई थी। इसके बाद कई दौर की बात होने के बाद अब जाकर दोनों देशों के बीच इसे लेकर सहमति बनी है।

इस समझौते को लेकर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बारे में दोनों देशों ने कहा कि यह एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है, ‘अमेरिका और भारत इस ढांचे को तुरंत लागू करेंगे और अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे। जिससे संदर्भ की शर्तों में सहमत रोडमैप के अनुरूप पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पूरा किया जा सके।

अमेरिका भारत पर लगाए टैरिफ का जल्द कम करेगा

ज्ञात रहे की बीते सोमवार को भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्टÑपति की फोन पर हुई लंबी वार्ता के बाद ट्रंप ने इस समझौते पर सहमति बनने और भारत पर लगा टैरिफ घटाने की घोषणा की थी। इसके तहत भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने और व्यापार बाधाओं को कम करने के बदले में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया जाएगा।

भारतीय व्यापार मंत्री ने समझौते पर यह कहा

भारतीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा था कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच मार्च में एक औपचारिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसके बाद भारत अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करेगा। उन्होंने बताया था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है। उन्होंने यह भी कहा था कि संयुक्त बयान के बाद इस समझौते को औपचारिक रूप दिया जाएगा और मार्च के मध्य तक फॉर्मल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।