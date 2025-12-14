3rd T-20 Ind vs SA : आज सीरीज में लीड लेने के इरादे से उतरेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका

पांच टी-20 मैच की सीरीज का तीसरा मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा, दोनों टीमें अभी एक-एक की बराबरी पर हैं

3rd T-20 Ind vs SA (आज समाज), खेल डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्तमान में चल रही टी-20 सीरीज का तीसरा मैच आज शाम धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच का प्रसारण शाम सात बजे से शुरू होगा। फिलहाल दोनों टीमें सीरीज में एक-एक की बराबरी पर हैं। पहले मैच में जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त दी थी तो वहीं दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने वापसी करते हुए भारत को आसानी से हरा दिया था। आज तीसरे मैच में दोनों टीमें सीरीज में बढ़त बनाने के लिए उतरेंगी।

भारतीय टीम का दूसरे मैच में रहा खराब प्रदर्शन

पहले टी-20 मैच में शानदार खेल दिखाने के बाद दूसरे मैच जोकि न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर अतंरराष्टÑीय स्टेडियम में खेला गया था उसमें टीम इंडिया ने खराब खेल का प्रदर्शन किया था न केवल भारतीय गेंदबाज अफ्रीकी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब हुए थे बल्कि भारतीय बल्लेबाजों ने भी खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गवाएं थे। जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका सीरीज में वापसी करने में सफल रहा था।

भारतीय कप्तान और उपकप्तान की फार्म चिंता का विषय

भारत की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी समस्या कप्तान सूर्य कुमार यादव व उप कप्तान शुभमन गिल की मौजूदा फार्म बनी हुई है। ये दोनों खिलाड़ी रन नहीं बना पा रहे जिससे भारतीय बल्लेबाजी पर दबाव आ रहा है और वह लगातार बिखर रही है। पहले मैच में जहां टीम को हार्दिक पांड्या ने संभाला तो वहीं दूसरे मैच में केवल तिलक वर्मा ही संघर्ष कर पाए। गिल को सीरीज के बाकी बचे तीनों मैचों में एकादश में जगह मिलना लगभग तय है, लेकिन उनके लिए चीजें आसान नहीं है।

टी20 विश्व कप अब सिर्फ छह सप्ताह दूर है और यह सलामी बल्लेबाज इन मैचों में अगर लय हासिल करने में विफल रहा तो टीम दूसरी योजना पर काम करने का मन बना सकती है। कप्तान सूर्यकुमार यादव की लंबे समय से चली आ रही खराब लय पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि उपकप्तान गिल अब तक भरोसा जगाने में नाकाम रहे हैं। संजू सैमसन जैसे स्थापित सलामी बल्लेबाज की कीमत पर टीम में शामिल किए गए गिल प्रभाव छोड़ने में संघर्ष करते नजर आए हैं।

आज की संभावित टीम

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह/ कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

दक्षिण अफ्रीका: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवान फेरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसेन, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, ओटेनिल बार्टमैन।