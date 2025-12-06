3rd ODI Ind vs SA : सीरीज जीतने के इरादे से उतरेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका

तीन मैच की सीरीज में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर, विशाखापत्तनम में खेला जाएगा तीसरा और अंतिम मैच

3rd ODI Ind vs SA (आज समाज), खेल डेस्क : भारत को पहली बार टेस्ट मैचों में क्लीन स्वीप करने के बाद दक्षिण अफ्रीका लंबे समय बाद भारत में वनडे सीरीज जीतने के लिए उतरेगा जबकि भारत अपना शानदार रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए आज मैदान में उतर रहा है। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच आज विशाखापत्तमन में खेला जाएगा। अभी तक दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं।

भारत ने जीता पहला मुकाबला

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रन से हराया था। रविवार को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के शतक और रोहित शर्मा तथा केएल राहुल के अर्धशतकों की मदद से 50 ओवर में आठ विकेट खोकर 349 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रन ही बना सकी और आॅलआउट हो गई। मेहमानों की तरफ से मैथ्यू ब्रीत्जके (72), मार्को यानसेन (70) और कॉर्बिन बॉश (67) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। भारत के लिए कुलदीप यादव ने चार विकेट लिए जबकि हर्षित राणा ने तीन सफलताएं हासिल कीं। इसके अलावा अर्शदीप को दो और प्रसिद्ध कृष्णा को एक विकेट मिला।

दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका का पलटवार

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को चार विकेट से हराया था। बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों की मदद से 50 ओवर में पांच विकेट पर 358 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने एडेन मार्करम के शतक और मैथ्यू ब्रिट्जके तथा डेवाल्ड ब्रेविस के अर्धशतकों की सहायता से 49.2 ओवर में छह विकेट खोकर 362 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ मेहमानों ने भारत से तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली।

विराट कोहली की जबरदस्त फार्म से खेल प्रेमी उत्साहित

इस सीरीज में भारतीय टीम की तरफ से सबसे बड़ी बात अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली का फार्म में लौट आना है। कोहली ने दोनों एकदिवसीय मैचों में शतक लगाए हैं। जिससे न केवल उनके प्रशसक बल्कि अन्य करोड़ों क्रिकेट प्रेमी भी उत्साहित हैं और आज होने वाले तीसरी और अंतिम वनडे मैच में भी उनसे न केवल शतकीय बल्कि मैच जिताऊ पारी की उम्मीद कर रहे होंगे।

