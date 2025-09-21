Asia Cup 2025 Ind vs Pak Live : भारत और पाकिस्तान में आज होगा मुकाबला

Asia Cup 2025 Ind vs Pak Live : भारत और पाकिस्तान में आज होगा मुकाबला

जबरदस्त फार्म में चल रही टीम इंडिया का पलड़ा भारी, भारतीय समय अनुसार रात आठ बजे शुरू होगा मैच

Asia Cup 2025 Ind vs Pak Live (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप 2025 के सुपर-4 के मुकाबले में टीम इंडिया और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। यह मैच आज रात भारतीय समय अनुसार रात आठ बजे शुरू होगा। मैच को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि 14 सितंबर को भारत ने ग्रुप मैच में पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया था। इस मैच के खत्म होने के बाद भारत की जीत से ज्यादा उसके रवैये की चर्चा हुई थी क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे मैच के दौरान न तो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी से बात की और न ही मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाए।

भारत और पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने दो मैचों में 15.66 की औसत से 3 विकेट लिए है और 6.71 की इकॉनमी रेट से रन दिए हैं। ऐसे में वो टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 3 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं। इन दोनों पर गेंदबाजी में नजरें रहेंगी। बल्ले की बात करें तो अभिषेक शर्मा 3 मैचों में 99 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर बने हुए हैं। सूर्या भी 3 मैचों की 2 पारियों में 54 रन बना चुके हैं। जबकि तिलक वर्मा के नाम इतने ही मैचों में 60 रन दर्ज हैं।

मैच के बाद ये बोले थे कप्तान सूर्य कुमार यादव

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि जब हम यहां खेलने आए थे, तभी टीम के तौर पर हमने फैसला ले लिया था। हम यहां सिर्फ खेलने आए थे। हमने मैदान पर करारा जवाब दिया। हम बीसीसीआई और सरकार के साथ हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं। मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी यही बात कही। हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। भारतीय कप्तान ने कहा, ‘हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं और एकजुटता जताते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह जीत हम उन बहादुर जवानों को समर्पित करते हैं जिन्होंने आॅपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया। जैसे वे हमें प्रेरित करते हैं, हम भी उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा।’

भारत-पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह/वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।