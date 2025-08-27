Today Breaking News : भारत और पाकिस्तान ने 24 सितंबर तक हवाई क्षेत्र किए बंद

पाबंदी के चलते पाकिस्तान की अपेक्षा भारतीय कंपनियों को हो रहा ज्यादा नुकसान

Today Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली: मई में भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा तनातनी हो गई थी। दोनों देशों की सेनाएं कई दिन तक एक दूसरे के सामने डटी रहीं लेकिन उसके बाद दोनों ने संघर्ष विराम का फैसला लिया। इस दौरान भारत ने 24 अप्रैल को पहलगाम हमले के दिन ही हवाई क्षेत्र बंद करने के आदेश दे दिए थे।

इसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसे ही आदेश जाकर कर दिए। इस तरह से दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपने-अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। जिसके बाद न तो पाकिस्तान विमानों ने भारत का हवाई क्षेत्र प्रयोग किया और न ही भारत ने पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र प्रयोग किया। दोनों देश इस प्रतिबंध को लेकर समय-सीमा बढ़ाते रहे हैं।

ताजा आदेश में 24 सितंबर की समय सीमा

भारत पाकिस्तान के साथ किसी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। उसने इसके संकेत दे दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान की एयरलाइनों और विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की अवधि 24 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह फैसला भारत के विमानन अधिकारियों की ओर से जारी एक नए नोटिस टू एयरमेन के अनुसार लिया गया है। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही कदम उठाते हुए भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को उसी अवधि तक बंद रखने का फैसला किया है। इस वजह से दोनों देशों के बीच हवाई क्षेत्र का बंद होना पांचवें महीने में प्रवेश कर गया है।

24 अप्रैल से बंद हैं हवाई क्षेत्र

अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था। भारत ने भी 30 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया था। तब से दोनों देश हर महीने इस प्रतिबंध को बढ़ाते आ रहे हैं।

