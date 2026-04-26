India-New Zealand FTA : भारत और न्यूजीलैंड एफटीए के तैयार

27 अप्रैल को दोनों देश करेंगे मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

India-New Zealand FTA (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत ने अपनी नई व्यापार नीति के तहत एक और उपलब्धि हासिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस संबंधी जानकारी देते हुए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देश कल यानि 27 अप्रैल को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

गोयल ने बताया कि इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध नई ऊंचाई को छुएंगे। इस समझौते के तहत भारत के निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में 100 प्रतिशत उत्पादों पर शून्य शुल्क (जीरो ड्यूटी) के साथ पहुंच मिलेगी। वहीं, न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत निर्यातित उत्पादों पर भारत शुल्क कम या समाप्त करेगा।

न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री पहुंचे भारत

शुक्रवार को न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले का भारत में स्वागत किया। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि उन्हें टॉड मैक्ले का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, क्योंकि इससे भारत और न्यूजीलैंड के आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल 2026 को भारत-न्यूजीलैंड एफटीए पर हस्ताक्षर होने से पहले यह दौरा दोनों देशों के भरोसे, साझा मूल्यों और आर्थिक विकास के एक जैसे दृष्टिकोण को दशार्ता है।

दोनों देशों में वर्तमान में इतना व्यापार

आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.3 अरब डॉलर रहा। वहीं 2024 में वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार करीब 2.4 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिसमें सेवाओं का व्यापार 1.24 अरब डॉलर रहा। इसमें यात्रा, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सेवाओं का बड़ा योगदान रहा।

एफटीए पर ये बोले न्यूजीलैंड के पीएम

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पहले ही कहा था कि इस समझौते से दोनों देशों को व्यापार बढ़ाने और बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने में फायदा होगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम सोमवार को भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करेंगे। एक वीडियो संदेश में लक्सन ने बताया कि इस समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, खासकर उन कंपनियों को जो नावों में इस्तेमाल होने वाले मरीन जेट सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें 70 से ज्यादा देशों में भेजा जाता है।

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