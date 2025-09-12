Business News Update : भारत और मैक्सिको जल्द करेंगे व्यापार समझौता

भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मैक्सिको के व्यापार समन्वय परिषद के अध्यक्ष फ्रांसिस्को सवेर्टेस के साथ की मुलाकात

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : बदलते वैश्विक परिवेश और अमेरिकी टैरिफ से राहत पाने के लिए भारत लगातार दूसरे देशों के साथ अपने संबंध गनिष्ठ करने पर जोर दे रहा है। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों में भारत ने इजरायल, ब्रिटेन और कनाडा के साथ व्यापार समझौता किया है। इसके साथ ही भारत अन्य कई अहम देशों के साथ भी ऐसे ही समझौते करने जा रहा है। अपने इन्हीं प्रयास के चलते अब भारत मैक्सिको के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच गहन सहयोग की मजबूत संभावना पर प्रकाश डाला।

दोनों में व्यापार की बेहतर संभावनाएं

गोयल ने मैक्सिको के व्यापार समन्वय परिषद के अध्यक्ष फ्रांसिस्को सवेर्टेस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के उपायों पर चर्चा की। इस बैठक का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए एक मजबूत मंच तैयार करना था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंत्री ने कहा कि मैक्सिको के व्यापार समन्वय परिषद के अध्यक्ष फ्रांसिस्को सवेर्टेस से मुलाकात की। हमने भारत-मैक्सिको व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, व्यापार सहयोग को गहरा करने और आपसी विकास के नए अवसरों की खोज पर एक आकर्षक चर्चा की।

मैक्सिको से एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल जल्द भारत आएगा

उन्होंने कहा कि जब मैक्सिको और भारत एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो दो देश जिनके इतिहास, संस्कृति, परंपरा, परिवार के प्रति मूल्य, रिश्तों के प्रति मूल्य में इतनी समानताएं हैं, तो मुझे लगता है कि हम सचमुच एक खूबसूरत कहानी लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि मैक्सिको-भारत मित्रता और साझेदारी की कहानी आगे बढ़नी चाहिए। गोयल ने यह भी बताया कि साझेदारी को और आगे बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, और मैक्सिको से एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के भारत आने की उम्मीद है। इस यात्रा से चचार्ओं को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक और आर्थिक सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने की संभावना है।

भारत ने पिछले कुछ साल में कई अहम समझौते किए

भारत ने पिछले पांच वर्षों में कई व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें 2021 में लागू भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए), 2022 में भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) और भारत-आॅस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए), 2024 में भारत-यूरोपीय ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए), और 2025 में हस्ताक्षरित भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) शामिल है। यह अभी लागू होना बाकी है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) के इस वर्ष के अंत में लागू होने की उम्मीद है। जब सभी पक्ष अपनी अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

कई अन्य समझौतों पर बातचीत जारी

इस बीच, भारत कई अन्य समझौतों के लिए बातचीत कर रहा है। इनमें भारत-यूरोपीय संघ एफटीए, भारत-आॅस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए), भारत-श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता, भारत-पेरू एफटीए, भारत-चिली सीईपीए, भारत-न्यूजीलैंड एफटीए और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता शामिल हैं। भारत और ओमान के बीच 2023 में शुरू होने वाले एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत हाल ही में संपन्न हुई है।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : डॉलर के मुकाबले रुपए में बड़ी गिरावट