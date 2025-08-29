PM Modi Breaking News : भारत और जापान मिलकर मिशन चंद्रयान को आगे बढ़ाएंगे

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में हुए समझौते पर हस्ताक्षर

PM Modi Breaking News (आज समाज), टोक्यो/नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में जापान के दौरे पर हैं। उनका दो दिवसीय दौरा शुक्रवार को शुरू हुआ था और आज दौरे का अंतिम दिन है। ज्ञात रहे कि पीएम मोदी का यह आठवां जापान दौरा है। लेकिन पिछले दौरों की अपेक्षा इसका महत्व बहुत ज्यादा है। क्योंकि यह दौरा उस समय किया जा रहा है जब न केवल भारत बल्कि जापान भी अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे अनुचित टैरिफ की समस्या से जूझ रहा है।

15वें भारत-जापान समिट में हिस्सा लिया

भारतीय पीएम के इस दौरे का कहीं न कहीं मकसद अमेरिकी टैरिफ की वजह से पैदा हुई चुनौतियों का सफलता पूर्वक सामना करना व उनसे बाहर निकलना है। अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत-जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई एमओयू एक्सचेंज किए गए। इस दौरान भारत-जापान के बीच चंद्रयान-5 मिशन को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

यह मिशन दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का ज्वाइंट आॅपरेशन होगा। इसमें दोनों मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पानी की बर्फ और अन्य वाष्पशील पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। इस मिशन से चंद्रमा पर जीवन और संसाधनों की संभावना को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।

जापान अगले 10 साल तक करेगा भारत में नियमित निवेश

समिट में इशिबा ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन (करीब 6 लाख करोड़ रुपए) निवेश करने की बात कही है। वहीं, मोदी ने अगल भारत-जापान समिट के लिए इशिबा को भारत आने का न्योता भी दिया। उन्होंने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दौरे का मकसद भारत और जापान के बीच खास रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को मजबूत करना है। जापान के बाद मोदी 31 अगस्त को चीन पहुंचेंगे।

दोनों देशों के बीच ये बड़े समझौते भी हुए

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि दोनों देशों ने एनर्जी, खनिज, डिजिटल टेक्नॉलाजी, अंतरिक्ष, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यावरण और राजनयिक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में कई समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए। कुल मिलाकर एक दर्जन से अधिक समझौते हुए।

