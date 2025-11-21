Business News Hindi : भारत और इस्राइल में व्यापार की अपार संभावनाएं : गोयल

By
Harpreet Singh
-
0
70
Business News Hindi : भारत और इस्राइल में व्यापार की अपार संभावनाएं : गोयल
Business News Hindi : भारत और इस्राइल में व्यापार की अपार संभावनाएं : गोयल

कहा, इस्राइल की कंपनियों के लिए निवेश और साझेदारी के व्यापक अवसर उपलब्ध करा रहा भारत

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत एक तरफ जहां विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं इसके पास एक विशाल घरेलु बाजार और उपभोक्ता वर्ग है। जोकि किसी भी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। भारत में व्यापार करने के लिए विदेशी कंपनियों के पास अपार अवसर हैं। यह कहना है भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का जो इन दिनों इस्राइल के दौरे पर हैं।

उन्होंने कहा कि भारत, इस्राइल की कंपनियों के लिए निवेश और साझेदारी के व्यापक अवसर उपलब्ध करा रहा है। गोयल ने कहा कि दोनों देश उद्योग के बुनियादी ढांचा विकास, विनिर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों में सहयोग को और तेज कर सकते हैं। गोयल ने बताया कि सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्रों में फिनटेक, कृषि-तकनीक, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष तकनीक और रक्षा शामिल हैं।

भारत-इस्राइल व्यापारिक शिखर सम्मेलन को किया संबोधित

भारत-इस्राइल व्यापारिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संभावनाएं असीमित हैं। यह पहली बार है जब कोई भारतीय वाणिज्य मंत्री इस्राइल के आधिकारिक दौरे पर गया है। गोयल 60 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्राइल पहुंचे हैं। दौरे के दौरान वे सरकारी और व्यावसायिक नेताओं के साथ बैठकों में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे।

भारत निवेश के लिए आकर्षक केंद्र

मंत्री ने कहा कि भारत को निवेश का आकर्षक केंद्र बनाने वाले 10 डी हैं। ये हैं लोकतंत्र, जनसांख्यिकीय लाभांश, डिजिटलीकरण, तेज गति से विकास, निर्णायक नेतृत्व समेत अन्य कारक हैं। उन्होंने कहा, भारत निवेशकों और कारोबारियों के लिए बेहद अनुकूल माहौल प्रदान करता है। यह दोनों देशों के उद्योगों के लिए अपार अवसर खोलता है। इस्राइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत ने मंच से कहा कि भारत, इस्राइल के लिए एक ‘बेहतरीन पार्टनर’ है। उन्होंने कहा कि भारत अगली बड़ी शक्ति है। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां इस्राइल में आकर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगा सकती हैं।

ये भी पढ़ें : Share Market Update : सेंसेक्स 446.21 व निफ्टी 139.50 अंक ऊपर बंद