India-EU Trade Deal : भारत और ईयू जल्द करेंगे व्यापार समझौता

दोनों पक्षों को इस साल के अंत तक समझौता होने की उम्मीद

India-EU Trade Deal (आज समाज), नई दिल्ली : भारत पर लगातार दबाव बनाकर रखने के लिए एक तरफ जहां अमेरिका यूरोपीय संघ पर दबाव डाल रहा है कि वह भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को खत्म करे वहीं ईयू जल्द से जल्द भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। इसी के चलते भारत ईयू के साथ एक ट्रेड डील करने जा रहा है। इस डील को लेकर अमेरिका को चुभन हो सकती है।

दोनों पक्ष चाहते हैं कि साल के अंत तक इस समझौते पर बात बन जाए। इस समझौते में कुछ खास मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि सामान पर लगने वाले टैक्स, बाजार में पहुंच और सरकारी खरीद। आने वाले हफ्तों में भारत और ईयू के अधिकारी दिल्ली और ब्रुसेल्स में मिलेंगे। वे साल 2026 में होने वाले भारत-ईयू शिखर सम्मेलन की तैयारी करेंगे। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं।

टैरिफ को लेकर भी होगी चर्चा

खबरों के अनुसार, ईयू के व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक और कृषि आयुक्त क्रिस्टोफ हेनसेन भी दिल्ली आएंगे। वे इस व्यापार समझौते को लेकर बातचीत करेंगे। अमेरिका की टैरिफ नीतियों की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें देखते हुए इस समझौते को और भी जरूरी माना जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि टैरिफ वॉर से दिक्कतें हो रही हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि इससे कैसे बचा जाए। सेफकोविक, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से बात करेंगे ताकि बातचीत में कोई रुकावट न आए।

भारत और इजरायल ने किए बीआईटी पर हस्ताक्षर

भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय रिश्ते उस समय और भी ज्यादा मजबूत हो गए जब सोमवार को नई दिल्ली में दोनों देशों के वित्त मंत्रियों ने आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए। बताया जा रहा है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार यह जानकारी दी।

इस समझौते के संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय ने एक पोस्ट में कहा कि भारत सरकार और इजरायल सरकार ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौते बीआईटी पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके इजरायली समकक्ष बेजालेल स्मोट्रिच ने हस्ताक्षर किए। भारत के लिए यह समझौता इसलिए भी अहम है क्योंकि अप्रैल 2000 से जून 2025 के दौरान, भारत को इजराइल से 337.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।

ये भी पढ़ें : India-Israel Trade Deal : भारत और इजरायल बढ़ाएंगे द्विपक्षीय निवेश