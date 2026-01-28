India-EU Trade Deal : भारत और यूरोपीय संघ के विचार और दृष्टिकोण समान : मुर्मू

राष्ट्रपति ने भारत और ईयू के बीच हुए अहम समझौतों की सराहना की

India-EU Trade Deal (आज समाज), नई दिल्ली : भारत और यूरोपीय संघ के बीच बीते रोज हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर एक तरफ जहां उद्योग जगत में खुशी का माहौल है। वहीं देश की राष्टÑपति ने भी दोनों पक्षों के बीच हुए अहम समझौतों पर खुशी व्यक्त की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा इस वैश्विक अनिश्चितता के समय में हमारे विचार और दृष्टिकोण समान हैं।

राष्टÑपति को मिलने पहुंचे यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हुए राष्टÑपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्तमान समय की जरूरत बताते हुए मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए दोनों पक्षों को बधाई दी। मुर्मू ने खुशी जताते हुए कहा कि दोनों पक्षों में इन समझौतों के बाद व्यापार मजबूत होगा जिससे रोजगार और व्यापार के नए मार्ग खुलेंगे।

यूरोपीय संघ के लिए रखा गया विशेष भोज

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में हुए महत्वपूर्ण समझौतों की सराहना करते हुए कहा कि ये भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। राष्ट्रपति ने यह बात राष्ट्रपति भवन में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन के सम्मान में आयोजित भोज में कही। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।

वैश्विक चुनौतियों का हल साझा प्रयासों से संभव

हमें विश्वास है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान केवल साझा प्रयासों से ही संभव है। इस दौरे के दौरान हुए समझौते, जैसे कि भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी और मोबिलिटी सहयोग फ्रेमवर्क, हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। भारत-ईयू संबंधों का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत और ईयू लोकतंत्र, बहुलता और खुली अर्थव्यवस्था जैसी साझा मूल्यों से जुड़े हैं। राष्ट्रपति भवन ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) पोस्ट में लिखा कि ये समझौते लोगों और व्यवसायों के लिए सकारात्मक बदलाव लाएंगे।

