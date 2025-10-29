India-EU Trade Deal : भारत और ईयू ने मजबूत और संतुलित समझौते की नींव रखी : गोयल

India-EU Trade Deal : भारत और ईयू ने मजबूत और संतुलित समझौते की नींव रखी : गोयल

दोनों के बीच होने वाले एटीएफ को लेकर भारतीय उद्योग मंत्री दिखे संतुष्ट

India-EU Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और यूरोपीय संघ ने बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए मजबूत और संतुलित समझौते की नींव रखी है, जो दोनों पक्षों के व्यवसायों को महत्वपूर्ण समर्थन देगा और पारस्परिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाएगा। यह शब्द केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहे जो मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) ब्रसेल्स की अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे।

इस दौरान गोयल ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को साकार करने के अपने संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने कहा, हम अपने नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन की साझा समृद्धि की दृष्टि को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह समृद्धि नवाचार, व्यापार, निवेश और रोजगार सृजन के माध्यम से हासिल की जाएगी।

एफटीए से दोनों पक्षों को मिलेगा भरपूर लाभ

अपनी यात्रा के दौरान पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविक के साथ भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर गहन बातचीत की। इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप एक ऐसा ढांचा तैयार हुआ, जो दोनों पक्षों के व्यवसायों को मजबूत समर्थन देगा और भारत तथा यूरोपीय संघ दोनों पक्षों के लिए लाभ की स्थिति पैदा करेगा।

पीयूष गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैंने ब्रसेल्स की अपनी यात्रा समाप्त की। ईयू के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त शेफकोविक के साथ व्यापक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर गहन लेकिन बहुत उत्पादक बातचीत हुई। इन चचार्ओं से हमारे अधिकांश लंबित मुद्दे सुलझ गए हैं और हमने एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी साबित होगा।

दो दिन तक ब्रसेल्स रहे पीयूष गोयल

गोयल 27 और 28 अक्तूबर को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ब्रसेल्स पहुंचे थे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरूआत जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल के साथ बैठक से की, जिसमें भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चर्चा को मजबूत करने पर विचार हुआ। पीयूष गोयल ने एक्स पर अपनी बैठक की जानकारी साझा करते हुए लिखा, मैंने ब्रसेल्स की अपनी यात्रा की शुरूआत जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल के साथ बैठक से की। हमारी चचार्एं पारस्परिक हितों और विकास के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहीं, जिससे भारत-जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिली और भारत-यूरोपीय संघ एफटीए के शीघ्र निष्कर्ष के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता फिर से पुष्ट हुई।

