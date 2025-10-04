India-Brazil Trade Deal : भारत और ब्राजील ने 2030 तक रखा 20 अरब डॉलर तक व्यापार का लक्ष्य

By
Harpreet Singh
-
0
61
India-Brazil Trade Deal : भारत और ब्राजील ने 2030 तक रखा 20 अरब डॉलर तक व्यापार का लक्ष्य
India-Brazil Trade Deal : भारत और ब्राजील ने 2030 तक रखा 20 अरब डॉलर तक व्यापार का लक्ष्य

अमेरिकी टैरिफ के बाद दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा मजबूत हुए आपसी रिश्ते

India-Brazil Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका ने जिन देशों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा की थी उनमें ब्राजील भी था। अमेरिका ने ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। इसके बाद अगस्त में अमेरिका ने भारत पर भी इतना ही टैरिफ लगा दिया।

अमेरिका द्वारा दोनों देशों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप के दोनों देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही ब्राजीली राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी से फोन पर बात की थी। इसके बाद उन्होंने वैश्विक आर्थिक परिवेश पर ब्रिक्स नेताओं की एक वर्चुअल बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था।

शुक्रवार को दोनों देशों के बीच हुई रणनीतिक स्तर की बैठक

भारत और ब्राजील के बीच नई दिल्ली में शुक्रवार को छठी रणनीतिक स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। वहीं ब्राजीली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार, राजदूत सेल्सो लुइस नूनेस अमोरिम ने किया। वहीं विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी शनिवार को नई दिल्ली में राजदूत अमोरिम से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, डॉ. जयशंकर ने कहा कि उनके बीच वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर उपयोगी चर्चा हुई।

इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे दोनों देश

भारत-ब्राजील के शीर्ष अधिकारियों की इस बैठक में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा, दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में छठे भारत-ब्राजील रणनीतिक संवाद के दौरान, राजदूत अमोरिम ने ब्रिक्स, आईबीएसए और नवंबर में ब्राजील द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी कॉप-30 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच सहयोग के पांच स्तंभों पर सहमति बनी थी, इस बैठक में उन मुद्दों पर आगे बढ़ने की दिशा में भी बात हुई।

ये भी पढ़ें : Share Market Update : शेयर बाजार में लौटा उत्साह, लगातार दूसरे दिन छाई हरियाली