India-US Trade Deal : भारत और अमेरिका में जल्द होगा व्यापार समझौता : नीति आयोग

दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं : सुब्रह्मण्यम

India-US Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता पर जहां संशय बरकरार है वहीं इन दोनों के बीच होने वाला व्यापार समझौता भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। वहीं इसे लेकर लगातार अलग-अलग बयानबाजी सामने आ रही है।

पिछले दिनों जहां अमेरिकी राष्टÑपति ने व्यापार समझौते के लिए भारत को पूरी तरह से रूस से कच्चा तेल आयात बंद करने की बात कही थी तो वहीं रविवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस समझौते को लेकर अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया। वहीं अब नीति आयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने सोमवार को अपनी राय देते हुए कहा कि यह जल्द होगा।

व्यापार समझौते पर यह बोले सुब्रह्मण्यम

व्यापार समझौते को लेकर उन्होंने कहा है कि दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुब्रह्मण्यम ने बताया कि भारत को टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना चाहिए और विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता स्तर पर सुधार के लिए अपने बाजारों को खोलना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से अगस्त में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों गंभीर तनाव दिखा। इसमें भारत की ओर से रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है।

फरवरी में दोंनों देशों ने जताई थी प्रतिबद्धता

इस वर्ष फरवरी में दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने का निर्देश दिया था। समझौते के पहले चरण को 2025 की अक्तूबर-नवंबर तक पूरा करने की योजना थी। अब तक पांच दौर की वातार्एं हो चुकी हैं। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब डॉलर से दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है।

